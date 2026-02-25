Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου - Η ανάρτησή του

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής, Γρηγόρης Αρναούτογλου, αφού διαπίστωσε πως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινείται βίντεο στο οποίο φαίνεται να προωθεί μια υπηρεσία, γεγονός που όπως ενημέρωσε δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξεκαθάρισε πως το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό είναι ψεύτικο και έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας τους διαδικτυακούς του φίλους να μην το εμπιστεύονται.

«Fake video. SOS», έγραψε χαρακτηριστικά, στην ανάρτησή του.