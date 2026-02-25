Κοζάνη: Απέσπασαν 34.000 ευρώ από 62χρονο μέσω τηλεφωνικής απάτης

Μια απίστευτη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά την εξιχνίασή της, καθώς επιτήδειοί απέσπασαν 34.000 ευρώ από 62χρονο με τη μέθοδο τηλεφωνικής απάτης στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τον περασμένο Ιούνιο ο παθών δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστη γυναίκα, η οποία σε συνεργασία με άγνωστο άνδρα τον έπεισε —χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία— να ανοίξει επενδυτικό λογαριασμό με υποσχέσεις για σημαντικά κέρδη. Ο 62χρονος, πιστεύοντας την απάτη, μετέφερε σταδιακά το ποσό των 33.952,20 ευρώ, το οποίο στη συνέχεια αφαιρέθηκε μέσω τραπεζικών συναλλαγών.

Ύστερα από αξιοποίηση στοιχείων και έρευνα των Αρχών, ταυτοποιήθηκε 67χρονος ημεδαπός ως κάτοχος του τηλεφωνικού αριθμού από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο ακόμη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Κοζάνης.