Η Toyota κάνει ανεξάρτητη μάρκα τη Gazoo Racing

Η Toyota προχωρά σε μια κίνηση με ξεκάθαρο συμβολισμό: η Gazoo Racing αποσπάται επίσημα από τη μητρική φίρμα και μετατρέπεται σε αυτόνομο brand επιδόσεων.

Newsbomb

Η Toyota κάνει ανεξάρτητη μάρκα τη Gazoo Racing
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έτσι, η Toyota αποκτά πλέον πέντε διακριτές μάρκες κάτω από την εταιρική της «ομπρέλα», μετά και την πρόσφατη αυτονόμηση της Century.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:21ΕΛΛΑΔΑ

«Καπηλεύεται την ιστορία των Τεμπών», λέει συγγενής θύματος της τραγωδίας για τη Μαρία Καρυστιανού

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί βάφτηκε ροζ ο ουρανός στο Μπέρμιγχαμ: Λύθηκε το μυστήριο - Εντυπωσιακές εικόνες

12:15LIFESTYLE

Χρήστος Πολίτης: Οι πρωταγωνιστές της θρυλικής «Λάμψης» αποχαιρετούν τον Γιάγκο Δράκο

12:10WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες έμειναν άναυδοι από την απρόσμενη όαση που βρέθηκε 2,5 μίλια κάτω από τον Αρκτικό Ωκεανό

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Περιορισμοί στο Χ μετά τον σάλο με τις AI φωτογραφίες μπικίνι: Το Grok θα «γδύνει» άτομα μόνο για τους συνδρομητές πλέον

12:06ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνόησαν τις προειδοποιήσεις»: Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση κατά του ΔΕΔΔΗΕ για τη συντριβή ελικοπτέρου με τρεις νεκρούς στον Πόρο

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται απεργία διαρκείας στα ταξί - «Τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα», λέει ο Λυμπερόπουλος

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Ο Νίκος Πλακιάς επιτέθηκε στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, κατηγορώντας τον για εκμετάλλευση του κινήματος των Τεμπών

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Ομάδα κοριτσιών επιτέθηκε και χτύπησε 16χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα - Στο Παίδων το θύμα, συνελήφθησαν οι ανήλικες

12:01ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ ακύρωσε το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «καρφί» της Ζωής στον Καιρίδη που άναψε φωτιές και η «γαλάζια» κόντρα στο καφενείο της Βουλής μετά το «άσε μας κουκλίτσα μου»

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στην Κολομβία: Έγδυσαν και έβαψαν πράσινους τους κλέφτες - Δημόσια διαπόμπευση σε κεντρικό δρόμο

11:34ΥΓΕΙΑ

«Σαρώνει» η γρίπη Α - Δύο νέοι θάνατοι και 722 εισαγωγές την πρώτη εβδομάδα του 2026

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Διακομιδή βρέφους 3 μηνών σε νοσοκομείου του Βόλου - Βίντεο της «μάχης» του σκάφους με τα κύματα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί βυθίζεται στο χάος το Ιράν - Ο ρόλος των ΗΠΑ και το μέλλον του καθεστώτος Χαμενεΐ

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη: Τι αλλάζει στην έκδοση των εισιτηρίων

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί τρεις σταθμοί της γραμμής 2 από 11 Ιανουαρίου λόγω τεχνικών εργασιών - Θα κλείνουν δυόμιση ώρες νωρίτερα

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Είναι αυτό το μυστικό της Γροιλανδίας; Η ξεχασμένη πυρηνική βάση που επιστρέφει ως εφιάλτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:34ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Διακομιδή βρέφους 3 μηνών σε νοσοκομείου του Βόλου - Βίντεο της «μάχης» του σκάφους με τα κύματα

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί τρεις σταθμοί της γραμμής 2 από 11 Ιανουαρίου λόγω τεχνικών εργασιών - Θα κλείνουν δυόμιση ώρες νωρίτερα

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

12:01ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ ακύρωσε το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί βυθίζεται στο χάος το Ιράν - Ο ρόλος των ΗΠΑ και το μέλλον του καθεστώτος Χαμενεΐ

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του '80 για ψήφους»

11:34ΥΓΕΙΑ

«Σαρώνει» η γρίπη Α - Δύο νέοι θάνατοι και 722 εισαγωγές την πρώτη εβδομάδα του 2026

09:44ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Ανεξέλεγκτες εκπομπές των πομποδεκτών πίσω από το πρωτοφανές «μπλακ άουτ» υποστηρίζει ο διοικητής της ΥΠΑ

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Είναι αυτό το μυστικό της Γροιλανδίας; Η ξεχασμένη πυρηνική βάση που επιστρέφει ως εφιάλτης

11:07ΕΛΛΑΔΑ

«Άσπρη μέρα» στα Ιωάννινα: Χιονοπτώσεις στο κέντρο της πόλης - Βίντεο

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Χτυπήθηκε βουλευτής μετά από επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό - Βίντεο

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στην Κολομβία: Έγδυσαν και έβαψαν πράσινους τους κλέφτες - Δημόσια διαπόμπευση σε κεντρικό δρόμο

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους οι πολίτες στο Ιράν – Κυματίζουν την προεπαναστατική σημαία – Σε δύσκολη θέση το κράτος των μουλάδων – Ο Τραμπ κρατά αποστάσεις από τον Παχλαβί

08:28LIFESTYLE

Η Μαντόνα με εσώρουχα και 2 παρτενέρ σε μία αισθησιακή διαφήμιση των Dolce & Gabbana

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι θα ψήφιζαν το κόμμα Καρυστιανού - Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.700.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ