Η Toyota κάνει ανεξάρτητη μάρκα τη Gazoo Racing
Η Toyota προχωρά σε μια κίνηση με ξεκάθαρο συμβολισμό: η Gazoo Racing αποσπάται επίσημα από τη μητρική φίρμα και μετατρέπεται σε αυτόνομο brand επιδόσεων.
Έτσι, η Toyota αποκτά πλέον πέντε διακριτές μάρκες κάτω από την εταιρική της «ομπρέλα», μετά και την πρόσφατη αυτονόμηση της Century.
