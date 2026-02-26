Ρούλα Πισπιρίγκου: Θα ζητήσει πιστοποίηση αναπηρίας για να συνεχίσει έκτιση ποινής εκτός φυλακής

Το αίτημα της Ρούλας Πισπιρίγκου για αποφυλάκιση αφορά το σοβαρό αυτοάνοσο από το οποίο πάσχει και έχει δυσχεράνει σημαντικά την κατάσταση της υγείας της 

Newsbomb

Ρούλα Πισπιρίγκου: Θα ζητήσει πιστοποίηση αναπηρίας για να συνεχίσει έκτιση ποινής εκτός φυλακής
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την συνέχιση της έκτισης της ποινής της σε άλλο, ειδικά διαμορφωμένο, μέρος εκτός φυλακής πρόκειται να αιτηθεί η παιδοκτόνος Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί ένοχη για τις ανθρωποκτονίες και των δύο κοριτσιών και της είχε επιβληθεί ποινή δις ισόβιας κάθειρξης.

Σύμφωνα με τη Βάσω Πανταζή, δικηγόρο της καταδικασμένης Ρούλας Πισπιρίγκου, αναμένεται να κινήσουν διαδικασίες προκειμένου να συνεχιστεί η έκτιση της ποινής και η κράτησή της εκτός φυλακών λόγω αυτοάνοσου νοσήματος με το οποίο έχει διαγνωστεί.

Προ μερικών ημερών η Ρούλα Πισπιρίγκου εμφανίστηκε υποβασταζόμενη και με μπαστούνι στο Εφετείο, οπού είχε μεταφερθεί για να συνεχιστεί η δίκη για τους θανάτους των δύο παιδιών της, της Ίριδας και της Μαλένας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ant1 και της εκπομπής «Το Πρωινό» η Ρούλα Πισπιρίγκου μέσω της δικηγόρου της έχει ζητήσει να εξεταστεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσοστό αναπηρίας της.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως το ποσοστό αναπηρίας της είναι μεγαλύτερο του 70% αναμένεται να αιτηθεί την αποφυλάκισή της, με αποτέλεσμα αν το αίτημά της γίνει δεκτό, να μπορεί υπό προϋποθέσεις να εκτίσει την ποινή της υπό κράτηση και με βραχιολάκι, ακόμη και στο σπίτι της.

Η δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Βάσω Πανταζή μιλώντας στον Αnt1 υποστήριξε πως η εικόνα της καταδικασμένης μητέρας «αποδεικνύει ότι τα προβλήματα υγείας της είναι υπαρκτά και πολύ σοβαρά».

«Το αυτοάνοσο την έχει οδηγήσει σε ακινησία και έχει τεράστιο ζήτημα ως προς την ισορροπία της και τη σταθερότητά της κατά το περπάτημα», πρόσθεσε η Βάσω Πανταζή.

Αναφορικά με το μπαστούνι το οποίο είχε μαζί της η Ρούλα Πισπιρίγκου κατά την τελευταία μεταφορά της στο Εφετείο, η δικηγόρος Βάσω Πανταζή υποστήριξε ότι η πελάτης της «πέρασε από ειδική επιτροπή εντός του καταστήματος κράτησης και το οποίο της χορήγησαν για να μπορεί να μετακινείται».

«Ένα τέτοιο μέσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σαν όπλο, επομένως δεν υπήρχε περίπτωση να χορηγήσει κάποιος μπαστούνι αν πραγματικά δεν το είχε ανάγκη», συμπλήρωσε η Βάσω Πανταζή για την κατάσταση της υγείας της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Αναφορικά με την αίτηση αποφυλάκισης της Ρούλας Πισπιρίγκου η δικηγόρος της ανέφερε πως «έχει ήδη υποβληθεί αίτημα να περάσει η εντολέας της από ΚΕΠΑ προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσοστό αναπηρίας από το οποίο πάσχει».

«Υπάρχουν μέρες που δεν μπορεί ούτε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Θα κάνουμε τις απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε να μη συνεχίσει την κράτηση εντός του καταστήματος κράτησης αλλά σε κάποιο άλλο ειδικό διαμορφωμένο μέρος», συμπλήρωσε η Βάσω Πανταζή μιλώντας στον Αnt1 αναφορικά με το αίτημα αποφυλάκισης που έχει υποβάλει σε συνεργασία με την εντολέα της, Ρούλα Πισπιρίγκου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Alfa Romeo φέρνει πίσω τον bi-turbo V6

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr για Europa League και Euroleague

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ανδρέας Φούρας αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο: «Θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο, ελπίζω πως θα αντέξω»

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης για συνέχιση των εργασιών

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο νοσοκομείου

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Αναβιώνει η μαύρη μαγεία στη Βρετανία: Τα κακά πνεύματα «κιντόκι», οι εξορκισμοί και οι τελετουργικές δολοφονίες παιδιών

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη σε ηλικία 56 ετών

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση λεωφορείου με Ι.Χ στην Περιφερειακή Οδό - Ένας τραυματίας

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμη η σημερινή συνάντηση ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη – Θα κριθεί η συμφωνία για τα πυρηνικά ή η αμερικανική επίθεση

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Παθολόγος ιατρείου Σκύρου για 46χρονο νεκρό: «Ακολουθήθηκε πλήρως το πρωτόκολλο»

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» της Πειραιώς, στο πλαίσιο του EQUALL, για τον ψηφιακό εγγραμματισμό ατόμων 60+

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Νέος υπερηχητικός πύραυλος HAVOC: Εκτοξεύεται από αέρα, θάλασσα και ξηρά

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μίνι μάρκετ

09:57ΚΟΣΜΟΣ

«Η μεγαλύτερη μπαταρία του κόσμου»: 30 GWh και αποθήκευση 100 ωρών για data center της Google

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Στη δημοσιότητα βίντεο από επίθεση αγνώστου σε γυναίκα - Τη χτύπησε με αγκωνιά και εξαφανίστηκε

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μαθήτρια Γυμνασίου δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριες της σε σχολική εκδρομή

09:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Κρις Μπος: Συγκλονίζει ο θρύλος του NBA - «Ξύπνησα καλυμμένος από το δικό μου αίμα»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Πισπιρίγκου θα ζητήσει πιστοποίηση αναπηρίας για να συνεχίσει να εκτίει την ποινή της εκτός φυλακής - Τι είπε η δικηγόρος της

09:42ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα-Ινδία-Ισραήλ: Ο νέος στρατηγικός πόλος-αντίβαρο στην τουρκική επιθετικότητα – Ινδοί αναλυτές μιλάνε στο Newsbomb

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί δεν πρέπει να οδηγούμε με χοντρό μπουφάν;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης στα τρένα - «Ήθελαν νεκρούς στην επέτειο των Τεμπών»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Πισπιρίγκου θα ζητήσει πιστοποίηση αναπηρίας για να συνεχίσει να εκτίει την ποινή της εκτός φυλακής - Τι είπε η δικηγόρος της

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου» έγραψε για τη συμπλήρωση 9 ετών από το δυστύχημα όπου έχασε γυναίκα και παιδί

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη σε ηλικία 56 ετών

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Πανεπιστήμιο: Κλειστός από τις 10 το πρωί με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:05ΕΛΛΑΔΑ

«Κυρά του Δέλτα» στο Newsbomb: «Η καλύβα μου είναι ανοιχτή πάντα για όλον τον κόσμο και για μετανάστες και για υπουργούς» – Το τσιπουράκι με τον Μητσοτάκη

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Στη δημοσιότητα βίντεο από επίθεση αγνώστου σε γυναίκα - Τη χτύπησε με αγκωνιά και εξαφανίστηκε

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο νοσοκομείου

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ στις μουσουλμάνες βουλευτές που διέκοψαν την ομιλία του: «Μπείτε σε μια βάρκα μαζί με τον Ντε Νίρο και γυρίστε από εκεί που ήρθατε»

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμη η σημερινή συνάντηση ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη – Θα κριθεί η συμφωνία για τα πυρηνικά ή η αμερικανική επίθεση

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Βρέφος με μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: «Πήρα τηλέφωνο βουλευτή για να διακομιστεί το παιδί μου», λέει η μητέρα

09:42ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα-Ινδία-Ισραήλ: Ο νέος στρατηγικός πόλος-αντίβαρο στην τουρκική επιθετικότητα – Ινδοί αναλυτές μιλάνε στο Newsbomb

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Από τα αριστερά η φονική βολή - Το διάγραμμα των πυρών στο αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Δεν είναι κάτι σοβαρό μας έλεγε», λέει η μητέρα - «Ήμουν σε άδεια», είπε η παιδίατρος

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Παθολόγος ιατρείου Σκύρου για 46χρονο νεκρό: «Ακολουθήθηκε πλήρως το πρωτόκολλο»

09:14LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη - Τι αποκάλυψε ο Χασαπόπουλος

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία το Σάββατο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Δώρας Ναστούλη στο Αγρίνιο: Την ενοχή του δράστη πρότεινε η Εισαγγελέας - Σήμερα η απόφαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ