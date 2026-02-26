Ρούλα Πισπιρίγκου: Θα ζητήσει πιστοποίηση αναπηρίας για να συνεχίσει έκτιση ποινής εκτός φυλακής

Την συνέχιση της έκτισης της ποινής της σε άλλο, ειδικά διαμορφωμένο, μέρος εκτός φυλακής πρόκειται να αιτηθεί η παιδοκτόνος Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί ένοχη για τις ανθρωποκτονίες και των δύο κοριτσιών και της είχε επιβληθεί ποινή δις ισόβιας κάθειρξης.

Σύμφωνα με τη Βάσω Πανταζή, δικηγόρο της καταδικασμένης Ρούλας Πισπιρίγκου, αναμένεται να κινήσουν διαδικασίες προκειμένου να συνεχιστεί η έκτιση της ποινής και η κράτησή της εκτός φυλακών λόγω αυτοάνοσου νοσήματος με το οποίο έχει διαγνωστεί.

Προ μερικών ημερών η Ρούλα Πισπιρίγκου εμφανίστηκε υποβασταζόμενη και με μπαστούνι στο Εφετείο, οπού είχε μεταφερθεί για να συνεχιστεί η δίκη για τους θανάτους των δύο παιδιών της, της Ίριδας και της Μαλένας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ant1 και της εκπομπής «Το Πρωινό» η Ρούλα Πισπιρίγκου μέσω της δικηγόρου της έχει ζητήσει να εξεταστεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσοστό αναπηρίας της.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως το ποσοστό αναπηρίας της είναι μεγαλύτερο του 70% αναμένεται να αιτηθεί την αποφυλάκισή της, με αποτέλεσμα αν το αίτημά της γίνει δεκτό, να μπορεί υπό προϋποθέσεις να εκτίσει την ποινή της υπό κράτηση και με βραχιολάκι, ακόμη και στο σπίτι της.

Η δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Βάσω Πανταζή μιλώντας στον Αnt1 υποστήριξε πως η εικόνα της καταδικασμένης μητέρας «αποδεικνύει ότι τα προβλήματα υγείας της είναι υπαρκτά και πολύ σοβαρά».

«Το αυτοάνοσο την έχει οδηγήσει σε ακινησία και έχει τεράστιο ζήτημα ως προς την ισορροπία της και τη σταθερότητά της κατά το περπάτημα», πρόσθεσε η Βάσω Πανταζή.

Αναφορικά με το μπαστούνι το οποίο είχε μαζί της η Ρούλα Πισπιρίγκου κατά την τελευταία μεταφορά της στο Εφετείο, η δικηγόρος Βάσω Πανταζή υποστήριξε ότι η πελάτης της «πέρασε από ειδική επιτροπή εντός του καταστήματος κράτησης και το οποίο της χορήγησαν για να μπορεί να μετακινείται».

«Ένα τέτοιο μέσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σαν όπλο, επομένως δεν υπήρχε περίπτωση να χορηγήσει κάποιος μπαστούνι αν πραγματικά δεν το είχε ανάγκη», συμπλήρωσε η Βάσω Πανταζή για την κατάσταση της υγείας της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Αναφορικά με την αίτηση αποφυλάκισης της Ρούλας Πισπιρίγκου η δικηγόρος της ανέφερε πως «έχει ήδη υποβληθεί αίτημα να περάσει η εντολέας της από ΚΕΠΑ προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσοστό αναπηρίας από το οποίο πάσχει».

«Υπάρχουν μέρες που δεν μπορεί ούτε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Θα κάνουμε τις απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε να μη συνεχίσει την κράτηση εντός του καταστήματος κράτησης αλλά σε κάποιο άλλο ειδικό διαμορφωμένο μέρος», συμπλήρωσε η Βάσω Πανταζή μιλώντας στον Αnt1 αναφορικά με το αίτημα αποφυλάκισης που έχει υποβάλει σε συνεργασία με την εντολέα της, Ρούλα Πισπιρίγκου.

Διαβάστε επίσης