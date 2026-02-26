Η Alfa Romeo φέρνει πίσω τον bi-turbo V6
Η Alfa Romeo αναθεωρεί την πρόσφατη στρατηγική της για πλήρη στροφή στην ηλεκτροκίνηση και επαναφέρει τον γνώριμο V6 κινητήρα στις κορυφαίες εκδόσεις Quadrifoglio των Giulia και Stelvio.
Η παραγωγή των σπορ εκδόσεων θα ξεκινήσει ξανά τον Μάρτιο του 2026 στην Ευρώπη και θα συνεχιστεί έως και το 2027, καλύπτοντας το κενό που δημιούργησαν οι καθυστερήσεις της νέας γενιάς μοντέλων.
