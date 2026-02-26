Τραμπ για Ρόμπερτ ντε Νίρο: «Είναι ένα άρρωστο μυαλό, πάσχει από αντιτραμπική νεύρωση»

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι «ένα άρρωστο, διαταραγμένο μυαλό», έγραψε χθες, Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social μετά την έκκληση του ηθοποιού να "απομακρυνθεί" η κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου να «σωθούν» οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, που πάσχει από αντιτραμπική νεύρωση, είναι ένα ακόμη άρρωστο, διαταραγμένο μυαλό με, πιστεύω, εξαιρετικά χαμηλό IQ, που δεν έχει απολύτως καμία ιδέα τι κάνει ή τι λέει, μερικά από τα οποία είναι εντελώς εγκληματικά!», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στην οποία επιτέθηκε επίσης σφοδρά στην Δημοκρατική βουλευτή Ιλχάν Όμαρ, η οποία είναι σομαλικής καταγωγής, και στην επίσης Δημοκρατική βουλευτή Ρασίντα Τλάιμπ από το Μίσιγκαν.

«Τα καλά νέα είναι ότι η Αμερική είναι τώρα μεγαλύτερη, καλύτερη, πλουσιότερη και ισχυρότερη από ποτέ και αυτό τους τρελαίνει απόλυτα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Στο στόχαστρο του προέδρου βρέθηκε μια συνέντευξη του Ντε Νίρο στο podcast «The Best People», όπου ο 82χρονος ηθοποιός προέτρεψε τους Αμερικανούς να «αντισταθούν» στην κυβέρνηση Τραμπ. «Αυτό που διακυβεύεται είναι η χώρα μας και ο Τραμπ την καταστρέφει. Ποιος ξέρει για ποιο λόγο, αλλά είναι νοσηρό. Πρέπει να σώσουμε τη χώρα», σχολίασε ο θρύλος του κινηματογράφου.

Τον περασμένο Μάιο, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ο ηθοποιός του «Goodfellas» ζήτησε την «υπεράσπιση της Δημοκρατίας» εναντίον ενός Αμερικανού προέδρου τον οποίο χαρακτήρισε «αμόρφωτο».

Διαβάστε επίσης