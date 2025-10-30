Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Πέντε άτομα συνελήφθησαν στη Νέα Υόρκη, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Λεάντρο Ντε Νίρο Ροντρίγκεζ, ο οποίος έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2023.

Οι συλληφθέντες είναι οι Γκραντ ΜακΆιβερ, Μπρους Έπερσον, Έντι Μπαρέτο, Τζον Νίκολας και Ρόι Νίκολας, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προμήθευσαν τις θανατηφόρες ουσίες που οδήγησαν στον θάνατο του 18χρονου.

Ο νεαρός Λεάντρο βρέθηκε νεκρός μέσα σε διαμέρισμα αξίας 950.000 δολαρίων στα Cipriani Club Residences, στη Wall Street. Δίπλα του εντοπίστηκε μια λευκή σκόνη πάνω σε πιάτο, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα.

Ο 18χρονος, γιος της θετής κόρης του ηθοποιού, Ντρένα Ντε Νίρο, και του καλλιτέχνη Κάρλος Ροντρίγκεζ, ζούσε μόνος του στο πολυτελές διαμέρισμα, το οποίο νοίκιαζε για λιγότερο από έναν χρόνο.

Οι πέντε κατηγορούμενοι φέρονται να αποτελούσαν μέλη εγκληματικού δικτύου που διακινούσε χιλιάδες πλαστά συνταγογραφούμενα χάπια σε εφήβους και νέους της Νέας Υόρκης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσα από κατηγορητήριο που δημοσίευσε η Daily Mail.

Ξεχωριστά από τις σημερινές συλλήψεις, μια 20χρονη γνωστή ως «Πριγκίπισσα του Percocet», η Σοφία Χέιλι Μαρξ, είχε ήδη κατηγορηθεί ότι πούλησε τα ναρκωτικά που προκάλεσαν τον θάνατο του Λεάντρο.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είχε εκφράσει δημόσια τη βαθιά του οδύνη μετά τον χαμό του εγγονού του, δηλώνοντας: «Είμαι βαθιά συντετριμμένος από την απώλεια του αγαπημένου μου εγγονού, του Λίο. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τα συλλυπητήρια όλων».

Ο θυρωρός του κτιρίου, μιλώντας στην Daily Mail, είχε περιγράψει τον Λεάντρο ως «ένα ευγενικό παιδί, που πάντα έλεγε γεια». «Δεν ήξερα ποιος ήταν μέχρι να διαβάσω την ιστορία», πρόσθεσε συγκινημένος.