Δέσποινα Βανδή: Το «καυτό» φιλί με τον Βασίλη Μπισμπίκη σε νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη

Την παράσταση «έκλεψε» ο χορός του Βασίλη Μπισμπίκη στο άκουσμα του τραγουδιού «Ένα τσιγάρο διαδρομή» 

Δέσποινα Βανδή: Το «καυτό» φιλί με τον Βασίλη Μπισμπίκη σε νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη

Το φιλί της Δέσποινας Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη 

Σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου η Δέσποινα Βανδή μαζί με τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει ένα «καυτό» φιλί ανάμεσα στον κόσμο.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ζευγάρι διασκεδάζει σε μαγαζί της πόλης, ενώ στην παρέα τους βρέθηκε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Την παράσταση «έκλεψε» ο χορός του ηθοποιού, με το «Ένα τσιγάρο διαδρομή», ενώ στη συνέχεια έσκυψε προς το μέρος της συντρόφου του, δίνοντάς της ένα φιλί.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DS4wURBAsi0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

