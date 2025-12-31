Δέσποινα Βανδή: Το «καυτό» φιλί με τον Βασίλη Μπισμπίκη σε νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη

Σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου η Δέσποινα Βανδή μαζί με τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει ένα «καυτό» φιλί ανάμεσα στον κόσμο.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ζευγάρι διασκεδάζει σε μαγαζί της πόλης, ενώ στην παρέα τους βρέθηκε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Την παράσταση «έκλεψε» ο χορός του ηθοποιού, με το «Ένα τσιγάρο διαδρομή», ενώ στη συνέχεια έσκυψε προς το μέρος της συντρόφου του, δίνοντάς της ένα φιλί.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DS4wURBAsi0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

