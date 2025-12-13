Δέσποινα Βανδή: Το τρυφερό φιλί στον Βασίλη Μπισμπίκη από την πίστα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παρακολουθεί συχνά την σύντροφο του Δέσποινα Βανδή από την πίστα. Ο ηθοποιός είναι πάντα στο πλευρό της συντρόφου του σε κάθε δημόσια εμφάνιση, δείχνοντας πόσο την καμαρώνει. Δεν είναι λίγες οι φορές που τον έχουμε δει να απολαμβάνει τα τραγούδια της ή ακόμα και να ανεβαίνει στη σκηνή για να χορέψει μαζί της.

Ο ηθοποιός, δεν έλειψε ούτε από τη χθεσινοβραδινή πρεμιέρα της Δέσποινας Βανδή, στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού.

https://www.instagram.com/reel/DSMlQOujT56/

Την ώρα που η Δέσποινα Βανδή βρισκόταν στη σκηνή μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και ερμήνευσαν το τραγούδι «Το δικό σου αμάρτημα», ο Βασίλης Μπισμπίκης πλησίασε τη σκηνή και τότε τη τραγουδίστρια τον πλησίασε δίνοντάς του ένα τρυφερό φιλί στο στόμα.