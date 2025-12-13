Δέσποινα Βανδή: Το τρυφερό φιλί στον Βασίλη Μπισμπίκη από την πίστα

Ο ηθοποιός, δεν έλειψε από τη χθεσινοβραδινή πρεμιέρα της Δέσποινας Βανδή, στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού

Newsbomb

Δέσποινα Βανδή: Το τρυφερό φιλί στον Βασίλη Μπισμπίκη από την πίστα
Instagram
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παρακολουθεί συχνά την σύντροφο του Δέσποινα Βανδή από την πίστα. Ο ηθοποιός είναι πάντα στο πλευρό της συντρόφου του σε κάθε δημόσια εμφάνιση, δείχνοντας πόσο την καμαρώνει. Δεν είναι λίγες οι φορές που τον έχουμε δει να απολαμβάνει τα τραγούδια της ή ακόμα και να ανεβαίνει στη σκηνή για να χορέψει μαζί της.

Ο ηθοποιός, δεν έλειψε ούτε από τη χθεσινοβραδινή πρεμιέρα της Δέσποινας Βανδή, στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού.

https://www.instagram.com/reel/DSMlQOujT56/

Την ώρα που η Δέσποινα Βανδή βρισκόταν στη σκηνή μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και ερμήνευσαν το τραγούδι «Το δικό σου αμάρτημα», ο Βασίλης Μπισμπίκης πλησίασε τη σκηνή και τότε τη τραγουδίστρια τον πλησίασε δίνοντάς του ένα τρυφερό φιλί στο στόμα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Λαχτάρα για ηλικιωμένο οδηγό - Έπιασε φωτιά το όχημά του εν κινήσει

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Επικίνδυνες πλημμύρες στις ΗΠΑ: Διασώσεις πολιτών από ελικόπτερα - Βίντεο

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Σύλληψη 28χρονου με ευρωπαϊκό ένταλμα για διακίνηση 17 κιλών κάνναβης στην Εσθονία

14:10ΕΛΛΑΔΑ

«Η δεξιά του Κυρίου» στο πλευρό των αγροτών: Μητροπολίτες στηρίζουν τον αγώνα τους

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαλίκης: Διέκοψε το πρόγραμμα γιατί νόμιζε ότι τον σημαδεύουν με όπλο

14:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ για Λανουά: «Αντιφατικά μηνύματα για παρόμοιες φάσεις, ανάλογα με το ποιες ομάδες αφορά»

13:53TRAVEL

Η Σίφνος εντάσσεται στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ουαλία: Δύο νεκροί από έκρηξη σε κήπο σπιτιού

13:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Επίσημο! Ο Πάμπλο Λάσο είναι ο νέος τεχνικός της Αναντολού Εφές

13:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Οι αποφάσεις του Eurogroup να έχουν άμεσο αποτύπωμα στη ζωή των πολιτών

13:45LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Το τρυφερό φιλί στον Βασίλη Μπισμπίκη από την πίστα

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγκανιάστηκε το κτίριο ενδιαίτησης του Τμήματος Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων στον Σκαραμαγκά - Φωτογραφίες

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ξεκίνησε η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια

13:28ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR: Γεμίζει η SUNEL Arena για την αναμέτρηση της GBL!

13:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενισχύσεις ύψους 2,1 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς μηδικής στον Έβρο και βιομηχανικής τομάτας στην Ημαθία

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αυτοκίνητο πολυτελείας έπεσε σε πισίνα - Η οδηγός μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι - Βίντεο

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι δότες σπέρματος έχουν εκατοντάδες παιδιά; Τι συμβαίνει με το «σπέρμα των Βίκινγκ»

13:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Volley League Γυναικών: Ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, επικίνδυνη έξοδο ο Παναθηναϊκός | Το πρόγραμμα

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε προέδρους ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ: Έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε την Ελλάδα

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Πούτιν: «Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν απέχει πολύ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και του ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι δότες σπέρματος έχουν εκατοντάδες παιδιά; Τι συμβαίνει με το «σπέρμα των Βίκινγκ»

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στην Κρήτη για την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Βρέθηκε το όχημά του, αλλά όχι ο ίδιος

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Νέα Δημοκρατία έχει διαγράψει τον Μύρωνα Χιλετζάκη - Τι είπε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

07:22ΚΟΣΜΟΣ

H γη καταρρέει στην Τουρκία: Γιατί έχουν ανοίξει εκατοντάδες τεράστιες καταβόθρες - Βίντεο

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Από τα Πατήσια στο τιμόνι του Eurogroup - Πώς χτίστηκε η υποψηφιότητα και τι σημαίνει για την Ελλάδα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαλίκης: Διέκοψε το πρόγραμμα γιατί νόμιζε ότι τον σημαδεύουν με όπλο

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσιμη σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια: «Αν δεχτεί ο Μητσοτάκης τα αιτήματά μας σταματάμε, αλλιώς θα το πάμε μέχρι τέλους», λέει στο Newsbomb μέλος της επιτροπής αγώνα Προμαχώνα

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν έχει καμία εμπλοκή, συνεργάζεται με τις αρχές» λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του ανιψιού που έχει συλληφθεί

12:04LIFESTYLE

Νεκρός σε ηλικία 60 ετών ο αστέρας των ταινιών «Η Μάσκα» και «Pulp Fiction», Πίτερ Γκριν

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ουαλία: Δύο νεκροί από έκρηξη σε κήπο σπιτιού

06:44ΚΟΣΜΟΣ

«Μαρμάρινη Θεά» ηλικίας 2300 ετών ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη - Γιατί εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ