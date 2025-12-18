Δέσποινα Βανδή: Έφερε «άρωμα» Χριστουγέννων φτιάχνοντας μελομακάρονα με τον γιο της, Γιώργο

Η Δέσποινα Βανδή και ο γιος της, Γιώργος Νικολαΐδης μπήκαν στη κουζίνα και έφεραν «άρωμα» Χριστουγέννων με τα μελομακάρονά τους.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια έχει δείξει πολλές φορές, μέσω αναρτήσεών της, την αγάπη της για τη μαγερική, εντυπωσιάζοντας τους ακολούθους της με τις συνταγές της.

Την Πέμπτη (18/12) μαμά και γιος «ένωσαν» τις δυνάμεις τους στην κουζίνα και έφτιαξαν μελομακάρονα, όπως φαίνεται από το στιγμιότυπο που μοιράστηκε η Δέσποινα Βανδή μέσω Instagram story.

Να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Νικολαΐδης σπουδάζει σεφ σε σχολή μαγειρικής οπότε είναι εκείνος που πήρε τα ηνία της ετοιμασίας, με τη Δέσποινα Βανδή να αναλαμβάνει χρέη βοηθού.

«Γιώργο έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου», ακούγεται να λέει η τραγουδίστρια, με τον Γιώργο Νικολαΐδη να της απαντά: «Είναι γιορτές, πρέπει να κάνουμε».

