Δέσποινα Βανδή: «Θα έρθουν να μας σώσουν» - Τι έλεγε στα social media λίγο πριν φτάσει το περιπολικό

«Να την πάει την κυρία Βανδή, εμένα όμως γιατί δεν πήγαν το δικό μου παιδί συνοδεία;», είπε ο πατέρας της άτυχης Κυριακής Γρίβα

Newsbomb

Δέσποινα Βανδή: «Θα έρθουν να μας σώσουν» - Τι έλεγε στα social media λίγο πριν φτάσει το περιπολικό
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Θα έρθουν να μας σώσουν». Αυτό έλεγε η Δέσποινα Βανδή στους ακολούθους της στα social media λίγο πριν φτάσει το περιπολικό που τη μετέφερε σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική.

Το βίντεο με το στόρι της Δέσποινας Βανδή προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, που αποκάλυψε χθες ότι η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε με περιπολικό σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική τον περασμένο Αύγουστο.

Η τραγουδίστρια κινούνταν στις 8 Αυγούστου σε μία λεωφόρο που δεν έχει Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Έχει μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας και κινούνταν προς την Καλλιθέα της Χαλκιδικής. Κάποια στιγμή ακινητοποίησε το όχημά της γιατί καταστράφηκε το λάστιχό της, έκανε δεξιά το όχημα με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς δεν υπήρχε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Διερχόμενο περιπολικό της Τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί και για αποφυγή παράσυρσης αλλά και τροχαίου ατυχήματος έβαλε κώνους πίσω από το όχημά της και την μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί να αποχωρήσει ενώ μερίμνησαν και για την γρήγορη μεταφορά του οχήματος για αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο. Αυτό υποστήριξαν οι αστυνομικοί.

Πάντως, ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα, Θανάσης, ξέσπασε, τονίζοντας ότι «να την πάει την κυρία Βανδή, εμένα όμως γιατί δεν πήγαν το δικό μου παιδί συνοδεία; Γιατί έγινε αυτή η διάκριση; Ότι εσένα δεν μπορούμε να σε πάμε, “δεν είναι ταξί” της είπε και εδώ πήγαν τη κυρία Βανδή στη συναυλία να είναι στην ώρα της και πήγαν και το ψυγείο».

Η μητέρα της Κυριακής, Δέσποινα Καλλέα, σχολίασε πως «είμαι πάρα πολύ ταραγμένη και εξοργισμένη, γιατί βλέπω όλα αυτά τα βίντεο, και είναι πάρα πολλά αντίστοιχα».

«Θλίβομαι ειλικρινά ότι αντιλαμβάνομαι ότι η ταλαιπωρία της κυρίας Βανδή και η μεταφορά ενός ψυγείου είναι πολυτιμότερη από τη ζωή της κόρης μου και από τη ζωή κάθε Έλληνα πολίτη, που χρειάζεται τη συνδρομή ενός περιπολικού».

«Γιατί δεν είναι μόνο το παιδί μου, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που χρειάστηκαν περιπολικό, αλλά δεν ήταν διαθέσιμο. Υπάρχουν πάρα πολλές άσκοπες χρήσεις ενός περιπολικού που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό που ήταν ταγμένα», είπε ακόμη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έρευνες για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – 37 συλλήψεις

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ριάνα: Πώς έχασε το αστρονομικό ποσό των 36 εκατ. δολαρίων

11:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Σταμάτη Κραουνάκη - «Θα έρθει κανείς;»

10:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάνω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

10:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δυνατά παιχνίδια στο Champions League με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα ΟΠΑΠ

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία χτύπησε ρωσικό εργοστάσιο χημικών με βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow - Βίντεο

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Μετέφερε νεκρό πρόβατο στο πορτμπαγκάζ – Τον συνέλαβε η αστυνομία

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault: 4 E-Tech Electric Van, ηλεκτρική πρακτικότητα με γαλλική υπογραφή

10:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη μετά θάνατον: Ξανά ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον βασανισμό του Χρήστου Χρονόπουλου – Η δήλωση του δικηγόρου του

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συνέβαινε αν η Γη σταματούσε ξαφνικά να περιστρέφεται

10:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Καλέση: Η πιο στενή του συνεργάτιδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο - «Θ' ανταμωθούμε μια τρελή πρωτομαγιά»

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Δέσποινα Βανδή: «Θα έρθουν να μας σώσουν» - Τι έλεγε στα social media λίγο πριν φτάσει το περιπολικό

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Βloomberg: «H κρίση της Γαλλίας δεν είναι πρόβλημα μόνο του Μακρόν, είναι πρόβλημα της Ευρώπης»

10:33ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Αγχωτική νίκη για Θάντερ μετά τα… δαχτυλίδια - Οι Ουόριορς επικράτησαν του… Ντόντσιτς

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 32χρονος ξυλοκόπησε άγρια την σύντροφό του και τράπηκε σε φυγή

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Έκκληση ΗΑΕ για αποφυγή των μαξιμαλιστικών απόψεων στα παλαιστινιακά ζητήματα - «Η άμεση αντιπαράθεση δεν έχει αποφέρει αποτελέσματα»

10:11ΕΛΛΑΔΑ

«Ντροπή, την Κυριακή γιατί αρνήθηκαν να τη μεταφέρουν;» – Χαμός στα social media για το περιπολικό που έγινε «ταξί» της Βανδή

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Όρμπαν: Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη συνεχίζονται

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

08:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Κανένας δεν θα μπορέσει να ξαναγράψει ονόματα στο Μνημείο – Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη»

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Το περιπολικό έγινε ταξί για τη Βανδή στη Χαλκιδική - Το ξέσπασμα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, η οργή στα social και η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

06:00LIFESTYLE

Διονύσης Σαββόπουλος: Το ελληνικό τραγούδι «υποκλίνεται» στον Νιόνιο του, τον θαυματοποιό της μουσικής και του στίχου

10:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη μετά θάνατον: Ξανά ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον βασανισμό του Χρήστου Χρονόπουλου – Η δήλωση του δικηγόρου του

09:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το νέο βίντεο με τον 22χρονο στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου

11:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Σταμάτη Κραουνάκη - «Θα έρθει κανείς;»

09:32ΥΓΕΙΑ

Γυναίκα με πολλαπλές προσωπικότητες εξηγεί πώς είναι όταν «αλλάζει» μεταξύ τους

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Μανιφέστο κατά της ΑΙ από 800 προσωπικότητες: «Σταματήστε πριν εξαφανιστεί η ανθρωπότητα» - Χάρι-Μέγκαν, Νομπελίστες και γνωστοί ράπερ στους υπογράφοντες

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Η αγάπη σε κάνει ατρόμητο» - Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη και η συγκινητική αναφορά στη σύζυγό του

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Δέσποινα Βανδή: «Θα έρθουν να μας σώσουν» - Τι έλεγε στα social media λίγο πριν φτάσει το περιπολικό

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ