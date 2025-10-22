Δέσποινα Βανδή: «Θα έρθουν να μας σώσουν» - Τι έλεγε στα social media λίγο πριν φτάσει το περιπολικό

«Θα έρθουν να μας σώσουν». Αυτό έλεγε η Δέσποινα Βανδή στους ακολούθους της στα social media λίγο πριν φτάσει το περιπολικό που τη μετέφερε σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική.

Το βίντεο με το στόρι της Δέσποινας Βανδή προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, που αποκάλυψε χθες ότι η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε με περιπολικό σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική τον περασμένο Αύγουστο.

Η τραγουδίστρια κινούνταν στις 8 Αυγούστου σε μία λεωφόρο που δεν έχει Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Έχει μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας και κινούνταν προς την Καλλιθέα της Χαλκιδικής. Κάποια στιγμή ακινητοποίησε το όχημά της γιατί καταστράφηκε το λάστιχό της, έκανε δεξιά το όχημα με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς δεν υπήρχε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Διερχόμενο περιπολικό της Τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί και για αποφυγή παράσυρσης αλλά και τροχαίου ατυχήματος έβαλε κώνους πίσω από το όχημά της και την μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί να αποχωρήσει ενώ μερίμνησαν και για την γρήγορη μεταφορά του οχήματος για αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο. Αυτό υποστήριξαν οι αστυνομικοί.

Πάντως, ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα, Θανάσης, ξέσπασε, τονίζοντας ότι «να την πάει την κυρία Βανδή, εμένα όμως γιατί δεν πήγαν το δικό μου παιδί συνοδεία; Γιατί έγινε αυτή η διάκριση; Ότι εσένα δεν μπορούμε να σε πάμε, “δεν είναι ταξί” της είπε και εδώ πήγαν τη κυρία Βανδή στη συναυλία να είναι στην ώρα της και πήγαν και το ψυγείο».

Η μητέρα της Κυριακής, Δέσποινα Καλλέα, σχολίασε πως «είμαι πάρα πολύ ταραγμένη και εξοργισμένη, γιατί βλέπω όλα αυτά τα βίντεο, και είναι πάρα πολλά αντίστοιχα».

«Θλίβομαι ειλικρινά ότι αντιλαμβάνομαι ότι η ταλαιπωρία της κυρίας Βανδή και η μεταφορά ενός ψυγείου είναι πολυτιμότερη από τη ζωή της κόρης μου και από τη ζωή κάθε Έλληνα πολίτη, που χρειάζεται τη συνδρομή ενός περιπολικού».

«Γιατί δεν είναι μόνο το παιδί μου, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που χρειάστηκαν περιπολικό, αλλά δεν ήταν διαθέσιμο. Υπάρχουν πάρα πολλές άσκοπες χρήσεις ενός περιπολικού που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό που ήταν ταγμένα», είπε ακόμη.