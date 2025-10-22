Χαμός στα social media για το περιπολικό που έγινε «ταξί» της Βανδή

Οργισμένη είναι η αντίδραση πολλών χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα αναφορικά με το περιστατικό που είχε πρωταγωνίστρια τη Δέσποινα Βανδή στη Χαλκιδική, όταν στις αρχές Αυγούστου τη μετέφερε σε ξενοδοχείο καθώς είχε «μείνει» από λάστιχο.

Φυσικά, ο λόγος αφορά το γεγονός πως όταν η άτυχη Κυριακή Γρίβα κάλεσε για συνοδεία ώστε να σωθεί από τον μετέπειτα δολοφόνο της, πήρε την απάντηση από υπαξιωματικό της Αστυνομίας ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Ο πατέρας της Κυριακής «ξέσπασε», τονίζοντας ότι «να την πάει την κυρία Βανδή, εμένα όμως γιατί δεν πήγαν το δικό μου παιδί συνοδεία; Γιατί έγινε αυτή η διάκριση; Ότι εσένα δεν μπορούμε να σε πάμε, “δεν είναι ταξί” της είπε και εδώ πήγαν τη κυρία Βανδή στη συναυλία να είναι στην ώρα της και πήγαν και το ψυγείο».

Η μητέρα της Κυριακής, Δέσποινα Καλλέα, σχολίασε πως «είμαι πάρα πολύ ταραγμένη και εξοργισμένη, γιατί βλέπω όλα αυτά τα βίντεο, και είναι πάρα πολλά αντίστοιχα».

«Θλίβομαι ειλικρινά ότι αντιλαμβάνομαι ότι η ταλαιπωρία της κυρίας Βανδή και η μεταφορά ενός ψυγείου είναι πολυτιμότερη από τη ζωή της κόρης μου και από τη ζωή κάθε Έλληνα πολίτη, που χρειάζεται τη συνδρομή ενός περιπολικού».

«Γιατί δεν είναι μόνο το παιδί μου, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που χρειάστηκαν περιπολικό, αλλά δεν ήταν διαθέσιμο. Υπάρχουν πάρα πολλές άσκοπες χρήσεις ενός περιπολικού που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό που ήταν ταγμένα», είπε ακόμη.

«Ντροπή, την Κυριακή γιατί αρνήθηκαν να τη μεταφέρουν;»

Στα σχόλια, «ξεχειλίζει» η οργή πολιτών, που κάνουν λόγο για πολίτες δύο ταχυτήτων. «Ντροπή σας, αυτό είναι το ελληνικό κράτος», γράφουν κάτω από το βίντεο του Newsbomb. «Για την Κυριακή δεν ήταν ταξί. Για τη Βανδή είναι; Πόσο ξεφτίλα ακόμη; Την καημένη την κοπελίτσα την άφησαν στην τύχη τους. Ξήλωμα αυτός που έδωσε εντολή και αυτή που πήγαν να την πάρουν. Αίσχος και ντροπή», επισημαίνουν άλλοι.

Τι απάντησε η Ελληνική Αστυνομία

Οι αστυνομικοί που μετέφεραν την τραγουδίστρια, έπραξαν ως όφειλαν τόσο για την προστασία των επιβαινόντων στο όχημα που παρουσίασε βλάβη, όσο και την αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο, όπως υποστηρίζουν με αστυνομικές πηγές.

Συγκεκριμένα, εξήγησαν πως η Βανδή κινείτο προς την Καλλιθέα Χαλκιδικής και κάποια στιγμή το όχημα ακινητοποιήθηκε λόγω καταστροφής του ενός ελαστικού.

Το αυτοκίνητο έκανε δεξιά με αποτέλεσμα να κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας καθώς στο σημείο δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Τότε, διερχόμενο περιπολικό της τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί και για αποφυγή παράσυρσης ή τροχαίου ατυχήματος, έβαλε κώνους πίσω από το όχημα της τραγουδίστριας και τη μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο προκειμένου να πάρει ταξί και να αποχωρήσει.

Παράλληλα, όπως σημείωσαν οι πηγές, οι αστυνομικοί μερίμνησαν και για τη γρήγορη μεταφορά του οχήματος για αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο.

