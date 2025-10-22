Το περιπολικό έγινε ταξί για τη Βανδή στη Χαλκιδική - Το ξέσπασμα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα

Η είδηση έχει προκαλέσει οργή στους χρήστες των social media - Τι απάντησε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική 

Βάσω Ασμανίδου

Το περιπολικό έγινε ταξί για τη Βανδή στη Χαλκιδική - Το ξέσπασμα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντιδράσεις με αφορμή τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα και τα όσα της είχε πει ο αστυνομικός στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης έχει προκαλέσει το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από τις αρχές Αυγούστου και δείχνει περιπολικό να μεταφέρει τη Δέσποινα Βανδή σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική.

Μιλώντας στο OPEN η μητέρα της Κυριακής Γρίβα, Δέσποινα Καλλέα, σχετικά με το εν λόγω βίντεο και τη Δέσποινα Βανδή, ανέφερε: «Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη και εξοργισμένη, γιατί βλέπω όλα αυτά τα βίντεο, και έιναι πάρα πολλά αντίστοιχα».

«Θλίβομαι ειλικρινά ότι αντιλαμβάνομαι ότι η ταλαιπωρία της κυρίας Βανδή και η μεταφορά ενός ψυγείου είναι πιο πολύτιμη από τη ζωή της κόρης μου και από τη ζωή κάθε Έλληνα πολίτη, που χρειάζεται τη συνδρομή ενός περιπολικού».

«Αν όντως κρίνανε πως κινδύνευε η ζωή της κυρίας Βανδή και δεν κατάφεραν να την περάσουν πίσω από το κιγκλίδωμα ή να περιμένουν να έρθει η Τροχαία ή η οδική βοήθεια, καλά έκαναν» είπε η μητέρα της Κυριακής Γρίβα.

Οργή στα social media

Πάντως, η είδηση έχει προκαλέσει οργή στους χρήστες των social media. Πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανέφεραν χθες ότι αστυνομικοί που μετέφεραν τη γνωστή τραγουδίστρια έπραξαν ορθά, καθώς, όπως υποστήριξαν, το αυτοκίνητο της Δέσποινας Βανδή έμεινε σε δρόμο της Χαλκιδικής χωρίς λωρίδα έκτακτης ανάγκης αλλά ούτε και πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος να παρασυρθεί από διερχόμενα οχήματα. Το καλοκαίρι, σύμφωνα με την καταγραφή του συμβάντος, το όχημα της κυρίας Βανδή που κινούνταν προς την Καλλιθέα Χαλκιδικής, ακινητοποιήθηκε επειδή έσκασε ένα από τα ελαστικά. Αφού ο γερανός παρέλαβε το όχημα, οι αστυνομικοί τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου η γνωστή τραγουδίστρια αναχώρησε για τον προορισμό της με ταξί.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΚΟΣΜΟΣ

Από κούπες και κουτάλια έως… ελβετικούς σουγιάδες – Η τέχνη της ξυλογλυπτικής δίνει ξανά ζωή στα απομεινάρια δέντρων

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θέλω μια άσκοπη συνάντηση» με τον Πούτιν» - Στον «πάγο» το ραντεβού στη Βουδαπέστη

07:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Ρόδο - Τι απαντά ο Ευθύμιος Λέκκας

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi ετοιμάζει ένα 4×4 που θα αντιπαρατεθεί με τη Mercedes G-Class

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ταυτοποίησε δύο ακόμη σορούς που παρέδωσε η Χαμάς - Έχουν επιστραφεί 15 από τους 28 νεκρούς ομήρους

07:34ΠΑΙΔΕΙΑ

Σημαντικές αλλαγές στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Λύκειο – Τι προβλέπεται για κάθε τάξη

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Το περιπολικό έγινε ταξί για τη Βανδή στη Χαλκιδική - Το ξέσπασμα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, η οργή στα social και η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σε 88 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η αξία των κοσμημάτων που «έκαναν φτερά»

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,0 Ρίχτερ στην Κόστα Ρίκα

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμία αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης - Το βέτο από την Κεραμέως

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πυξ Λαξ για Σαββόπουλο: «Ο μεγάλος μας δάσκαλος σήμερα αποκοιμήθηκε»

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πτώση των σταρ: Γιατί οι πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ αποτυγχάνουν πλέον στο box office;

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

06:28LIFESTYLE

«Αλαλούμ» στη βραδινή ζώνη – Αλλαγές, πρεμιέρες και ηχηρές επιστροφές

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η ψηφοφορία για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη μετά τη θυελλώδη ολοήμερη συνεδρίαση

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα κινητά τηλέφωνα - Τα πρώτα στοιχεία και τα πρόσωπα «κλειδιά» στο μικροσκόπιο των Αρχών

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Το περιπολικό έγινε ταξί για τη Βανδή στη Χαλκιδική - Το ξέσπασμα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, η οργή στα social και η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

06:00LIFESTYLE

Διονύσης Σαββόπουλος: Το ελληνικό τραγούδι «υποκλίνεται» στον Νιόνιο του, τον θαυματοποιό της μουσικής και του στίχου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα ανεβαίνει καθημερινά η θερμοκρασία» – Μετά τις βροχές… έρχονται τα 30άρια

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα τα πω όλα στον εισαγγελέα», είπε ο μητροκτόνος - Στο πλευρό του ο πατέρας του

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Η αγάπη σε κάνει ατρόμητο» - Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη και η συγκινητική αναφορά στη σύζυγό του

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι ύποπτες κλήσεις, το βίντεο στα ΚΤΕΛ και το μυστήριο των 14 εκατομμυρίων ευρώ

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδοποιός, σε ηλικία 81 ετών

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τεχνητή απόπειρα διχασμού της κοινωνίας βλέπουν στην κυβέρνηση - Τι απαντούν για Δένδια από το Μαξίμου

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σε 88 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η αξία των κοσμημάτων που «έκαναν φτερά»

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμία αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης - Το βέτο από την Κεραμέως

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Ήθελα πάντα να την σκοτώσω» - Πώς ο 18χρονος έφτασε να γίνει μητροκτόνος

06:28LIFESTYLE

«Αλαλούμ» στη βραδινή ζώνη – Αλλαγές, πρεμιέρες και ηχηρές επιστροφές

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ