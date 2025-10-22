Το περιπολικό έγινε ταξί για τη Βανδή στη Χαλκιδική - Το ξέσπασμα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα

Αντιδράσεις με αφορμή τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα και τα όσα της είχε πει ο αστυνομικός στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης έχει προκαλέσει το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από τις αρχές Αυγούστου και δείχνει περιπολικό να μεταφέρει τη Δέσποινα Βανδή σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική.

Μιλώντας στο OPEN η μητέρα της Κυριακής Γρίβα, Δέσποινα Καλλέα, σχετικά με το εν λόγω βίντεο και τη Δέσποινα Βανδή, ανέφερε: «Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη και εξοργισμένη, γιατί βλέπω όλα αυτά τα βίντεο, και έιναι πάρα πολλά αντίστοιχα».

«Θλίβομαι ειλικρινά ότι αντιλαμβάνομαι ότι η ταλαιπωρία της κυρίας Βανδή και η μεταφορά ενός ψυγείου είναι πιο πολύτιμη από τη ζωή της κόρης μου και από τη ζωή κάθε Έλληνα πολίτη, που χρειάζεται τη συνδρομή ενός περιπολικού».

«Αν όντως κρίνανε πως κινδύνευε η ζωή της κυρίας Βανδή και δεν κατάφεραν να την περάσουν πίσω από το κιγκλίδωμα ή να περιμένουν να έρθει η Τροχαία ή η οδική βοήθεια, καλά έκαναν» είπε η μητέρα της Κυριακής Γρίβα.

Οργή στα social media

Πάντως, η είδηση έχει προκαλέσει οργή στους χρήστες των social media. Πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανέφεραν χθες ότι αστυνομικοί που μετέφεραν τη γνωστή τραγουδίστρια έπραξαν ορθά, καθώς, όπως υποστήριξαν, το αυτοκίνητο της Δέσποινας Βανδή έμεινε σε δρόμο της Χαλκιδικής χωρίς λωρίδα έκτακτης ανάγκης αλλά ούτε και πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος να παρασυρθεί από διερχόμενα οχήματα. Το καλοκαίρι, σύμφωνα με την καταγραφή του συμβάντος, το όχημα της κυρίας Βανδή που κινούνταν προς την Καλλιθέα Χαλκιδικής, ακινητοποιήθηκε επειδή έσκασε ένα από τα ελαστικά. Αφού ο γερανός παρέλαβε το όχημα, οι αστυνομικοί τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου η γνωστή τραγουδίστρια αναχώρησε για τον προορισμό της με ταξί.