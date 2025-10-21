Γιατί η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό - Δεν θα γίνει ΕΔΕ για τους αστυνομικούς

Ένα βίντεο που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» δείχνει τη Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό της αστυνομίας, μετά από μηχανικό πρόβλημα στο όχημα που τη μετέφερε στις 8 Αυγούστου.

Η τραγουδίστρια κινούνταν σε μία λεωφόρο που δεν έχει Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης έχει μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας και κινούνταν προς την Καλλιθέα της Χαλκιδικής. Κάποια στιγμή ακινητοποίησε το όχημα της γιατί καταστράφηκε το λάστιχο της,

έκανε δεξιά το όχημα με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας καθώς δεν υπήρχε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Διερχόμενο ένα περιπολικό της τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί και για αποφυγή παράσυρσης αλλά και τροχαίου ατυχήματος έβαλε κώνους πίσω από το όχημα της και την μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί να αποχωρήσει ενώ μερίμνησαν και για την γρήγορη μεταφορά του οχήματος για αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο.

Καμία ΕΔΕ για τους αστυνομικούς έπραξαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος στο σημείο.