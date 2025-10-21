«Περιπολικό πήγε τη Βανδή σε συναυλία και στη κόρη μου είπαν "δεν είναι ταξί"» ξεσπά ο Θανάσης Γρίβας

O πατέρας της Κυριακής Γρίβα, σχολίασε το γεγονός ότι περιπολικό συνόδευσε σε συναυλία την Δέσποινα Βανδή, τη στιγμή που δεν έγινε το ίδιο στη κόρη του που απειλούνταν, με αποτέλεσμα να δολοφονηθεί έξω από αστυνομικό τμήμα.

«Να την πάει την κυρία Βανδή, εμένα όμως γιατί δεν πήγαν το δικό μου παιδί συνοδεία;», είπε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

«Γιατί έγινε αυτή η διάκριση; Ότι εσένα δεν μπορούμε να σε πάμε, “δεν είναι ταξί” της είπε και εδώ πήγαν τη κυρία Βανδή στη συναυλία να είναι στην ώρα της και πήγαν και το ψυγείο», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Συγκινημένοι μετά την απόφαση του δικαστηρίου οι γονείς της Κυριακής Γρίβα Χάρης Γκίκας

Σημειώνεται, ότι η Δέσποινα Βανδή έμεινε στο δρόμο, ύστερα από βλάβη που παρουσίασε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, με αποτέλεσμα να έρθει περιπολικό και να τη μεταφέρει.

Αντιθέτως, στη περίπτωση της Κυριακής Γρίβα, όταν ζήτησε περιπολικό να τη μεταφέρει σπίτι της, επειδή φοβόταν πως την παρακολουθούσε ο πρώην που μπορούσε να τη βλάψει, έλαβε την απάντηση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», με αποτέλεσμα ελάχιστες στιγμές μετά να δολοφονηθεί από τον πρώην μπροστά από αστυνομικό έξω από Α.Τ.

