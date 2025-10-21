Κωνσταντίνα Μπεκιάρη: Η πρώτη αντίδραση για την μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό

Το περιστατικό με την Δέσποινα Βανδή και τη μεταφορά της με περιπολικό σε ξενοδοχείο της Χαλκιδικής, τον περασμένο Αύγουστο, σχολίασε η Κωνσταντίνα Μπεκιάρη.

Σε σχόλιο της στα social media, η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν το περιπολικό εξυπηρετεί την εικόνα και όχι την ανάγκη, το πρόβλημα δεν είναι το λάστιχο. Είναι το σύστημα που μπάζει αέρα από παντού».

Τι απαντούν πηγές της ΕΛΑΣ

Οι πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία με αφορμή την μεταφορά της τραγουδίστριας με το περιπολικό αναφέρουν ότι δεν έχει διαταχθεί ΕΔΕ, διότι όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί έπραξαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος στο σημείο.

Η ΕΛ.ΑΣ. τέλος υπογραμμίζει ότι η ενέργεια των αστυνομικών ήταν «υποδειγματική και επιβεβλημένη» βάσει των κανόνων οδικής ασφάλειας, απορρίπτοντας τα σενάρια περί «ειδικής μεταχείρισης».

Διαβάστε επίσης