Δέσποινα Βανδή: Έδειξε δημόσια την υποστήριξή της στον Βασίλη Μπισμπίκη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ήταν ένα από τα πρόσωπα της επικαιρότητας των τελευταίων ημερών, λόγω του σοβαρού τροχαίου που προκάλεσε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στην Φιλοθέη, πέφτοντας με το ΙΧ του πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα.

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου το δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή του ηθοποιού, ωστόσο ο ίδιος, μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων του, κατέθεσε έφεση επί της απόφασης, με στόχο την ανατροπή της σε δεύτερο βαθμό.

Η χρηματική ποινή που του επιβλήθηκε είναι 7.000 ευρώ, ενώ θα πληρώσει και τα έξοδα της δίκης, που είναι 200 ευρώ.

Η πρώτη ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή

Η Δέσποινα Βανδή, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του αγαπημένου της συνεχώς, το απόγευμα της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με το οποίο δείχνει την υποστήριξή της στον ηθοποιό.

Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε την αφίσα της παράστασης «Άνθρωποι και Ποντίκια», η οποία από τις 23 Οκτωβρίου επιστρέφει στο νέο Cartel στο Αιγάλεω, μετά από πέντε χρόνια.

Διαβάστε επίσης