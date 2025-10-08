Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης - Του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ

Ένοχος κρίθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης, που βρέθηκε κατηγορούμενος στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

Το δικαστήριο επέβαλλε στον ηθοποιό χρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ με δικαίωμα έφεσης χωρίς να του αναγνωρίσει τα ελαφρυντικά της ειλικρινούς μεταμέλειας και του σύννομου βίου, όπως είχε ζητήσει.

Ο γνωστός ηθοποιός είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές σε οχήματα και μια μάντρα τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου. Η εισαγγελία του είχε ασκήσει δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

Βασίλης Μπισμπίκης: Τι κατέθεσαν οι μάρτυρες

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκαν πρώτοι οι κάτοικοι της περιοχής τα οχημάτων των οποίων τράκαρε ο ηθοποιός αλλά και η κυρία την μάντρα της οποίας γκρέμισε.

«Με ειδοποίησαν οι γείτονες ότι είχε πέσει ο μαντρότοιχος κάτω από το σπιτι μου. Όλος ο μαντροτοιχος και οριακά ο σωλήνας του αέριου. Πήγαμε καταθέσαμε μήνυση. Μετέπειτα μας είπαν ότι πρόκειται για τον γνωστό ηθοποιό όπου εγώ δεν τον ήξερα. Το περιστατικό πρέπει να έγινε ανάμεσα στις δύο μέχρι τις πέντε τα ξημερώματα. Οι ζημιές μου ήταν ο μαντρότοιχος, η σκάλα, η καγκελόπορτα».

Στη συνέχεια η μάρτυρας απάντησε σε ερωτήσεις του δικαστηρίου.

Πρόεδρος: Εσείς καλέσατε κ το 100 κ την πυροσβεστική;

Μάρτυρας: Βεβαίως.

Υπεράσπιση: Πήρατε το ΑΤ Φιλοθέης;

Μάρτυρας: Δεν είχα λόγο.

Υπεράσπιση: Ήρθε πραγματογνώμονας;

Μάρτυρας: Ναι, προχθές, της ασφαλιστικής.

Υπεράσπιση: Ο κατηγορούμενος επικοινώνησε μαζί σας;

Μάρτυρας: Ναι, ήρθε την Τετάρτη ο άνθρωπος και ζήτησε συγγνώμη.

Στη συνέχεια, στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε άλλος ζημιωθέντας.

«Στις 8 το πρωί κατεβήκαμε και είδαμε το αμάξι χτυπημένο και τη μάντρα πεσμένη. Μπήκε μέσα στο πάρκινγκ το χτύπησε στη συνέχεια έριξε τη μάντρα και έφυγε. Το πρωί κάποιος γείτονας χτύπησε το κουδούνι κ είπε βγείτε να δείτε τα αμάξια σας. Δεν καταλάβαμε κάτι μέσα στο βράδυ.

Εισαγγελέας: Γνωρίζετε αν βρέθηκε σημείωμα από τον κατηγορούμενο;

Μάρτυρας: Όχι δεν ξέρω κάτι για σημείωμα. Την Τετάρτη μας πήρε τηλέφωνο και ήθελε να μας δει για να δικαιολογηθεί.

Η τρίτη μάρτυρας είχε το αυτοκίνητο της πάνω στο δρόμο και το χτύπησε ο ηθοποιός.

«Το αμάξι μου ήταν πάνω στο δρόμο. Στις 8 το πρωί του Σαββάτου μου χτύπησε ο γείτονας και μου είπε ‘βγείτε έξω να δείτε έχουν χτυπήσει τα οχήματα μας’. Δεν βρήκαμε κάποιο χαρτάκι. Ψάχναμε να δούμε τι έγινε. Δεν ακούσαμε τίποτα μέσα στη νύχτα.

»Η αστυνομία όλο το Σάββατο ήταν τριγύρω και έψαχναν. Ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία. Την Κυριακή με πήρε η τροχαία και μου είπαν ‘βρέθηκε ο οδηγός, ελάτε να καταθέσετε’. Όταν πήγαμε στο τμήμα μας είπαν ποιος είναι».

Υπεράσπιση: Του μιλήσατε στο τμήμα;

Μάρτυρας: Ναι, ήθελα να τον δω και να τον ρωτήσω γιατί δεν χτύπησε το κουδούνι να μας το πει. Μου είπε ότι πανικοβλήθηκε εκείνη την ώρα.

Βασίλης Μπισμπίκης: Τι κατέθεσε η μάρτυρας υπεράσπισης

Την σκυτάλη πήρε η βασική μάρτυρας υπεράσπισης του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη η οποία, όπως υποστήριξε, ήταν η γυναίκα η οποία ενημέρωσε τις αρχές την αμέσως επόμενη μέρα του ατυχήματος.

Μάρτυρας υπεράσπισης: «Είμαι συνεργάτιδα κυρίως της κυρίας Βανδή αλλά και του Βασίλη. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Έλαβα κλήση από τον κύριο Μπισμπίκη. Μου είπε ότι ‘έχω προκαλέσει ατύχημα με οχήματα στην περιοχή της Φιλοθέης’.

»Γνώριζα ότι εκείνη τη μέρα θα έβγαινε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και μόλις κλείσαμε το τηλέφωνο κάλεσα το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης. Το τηλέφωνο απάντησε ένας κύριος και τον ενημέρωσα ότι ο ηθοποιός έχει προκαλέσει ατύχημα χωρίς θύματα και ότι θα βρίσκεται σε ζωντανή εκπομπή και ότι αν έρθει κάποιος κάτοικος εκεί, να μας ενημερώσει.

»Με ρώτησε αν έχει μιλήσει με τις ασφαλίστηκες εταιρείες και είπα νομίζω πως ναι. Ο αστυνομικός μου είπε ‘καλύτερα η συνεννόηση να γίνει με τις ασφαλιστικές και όχι το ‘100’ γιατί θα μπλέξετε’.

»Μετά το τέλος της τηλεοπτικής του εμφάνισης ενημέρωσα τον Βασίλη και του είπα ‘OK ενημέρωσα το Αστυνομικό Τμήμα’ και αν δεν έχει πάρει την ασφαλιστική να το κάνει».

Βασίλης Μπισμπίκης: Οι ερωτήσεις του εισαγγελέα στη μάρτυρα υπεράσπισης

Ο εισαγγελέας της έδρας με αρκετές ερωτήσεις προσπάθησε να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Εισαγγελέας: Ενημερώσατε το Αστυνομικό Τμήμα για την οδό;

Μάρτυρας: Όχι, δεν το είπα.

Εισαγγελέας: Και πώς θα ενημερώνονται οι κάτοικοι;

Μάρτυρας: Εκείνη τη στιγμή δεν το σκέφτηκα.

Εισαγγελέας: Τα στοιχεία του οχήματος τα δώσατε;

Μάρτυρας: Δεν τα έδωσα γιατί ανήκει σε εταιρεία leasing.

Εισαγγελέας: Άρα, τι είπατε στην αστυνομία; Ότι ο κύριος Μπισμπικης προκάλεσε ατύχημα στη Φιλοθέη;

Μάρτυρας: Ναι.

Εισαγγελέας: Δηλαδή οι κάτοικοι έπρεπε να ψάξουν μόνοι τους;

Μάρτυρας: Δε με ρώτησε κάτι άλλο ο αστυνομικός. Αν μου τα ζητούσε, θα έκλεινα το τηλέφωνο και θα τα έψαχνα τα στοιχεία και θα τα έδινα. Το μόνο που με παρακίνησε ήταν να πάρω την ασφαλιστική.

Εισαγγελέας: Γνωρίζετε τι έπραξε μετά το ατύχημα;

Μάρτυρας: Έγινε ξημερώματα του Σαββάτου, εγώ κοιμόμουν.

Εισαγγελέας: Το αυτοκίνητο που το άφησε;

Μάρτυρας: Στη γωνία του δρόμου που διαμένει.

Εισαγγελέας: Σε τι απόσταση είναι από το σημείο του ατυχήματος;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω.

Υπεράσπιση: Στον αστυνομικό είπατε ότι έχει γίνει ατύχημα. Σας είπε να καλέσετε την τροχαία, γράφει.

Μάρτυρας: Όχι.

Υπεράσπιση: Απλώς σας παρέπεμψε στην ασφαλιστική;

Μάρτυρας: Ναι.

Υπεράσπιση: Γιατί πήρατε στο Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης;

Μάρτυρας: Γιατί εκεί έγινε το συμβάν.

Υπεράσπιση: Ο κύριος Μπισμπίκης γιατί δεν έπαιρνε αυτός;

Μάρτυρας: Γιατί εγώ χειρίζομαι αυτά τα ζητήματα.

Υπεράσπιση: Ο κύριος Μπισμπίκης κρυβόταν; Είχε δόλο να αποκρύψει ότι έκανε αυτό στους ανθρώπους;

Μάρτυρας: Όχι βέβαια.

Υπεράσπιση: Εσείς καταλάβατε ότι προσπαθούσε να αποφύγει κάποια νομική διαδικασία;

Μάρτυρας: Όχι, ίσα-ίσα με πίεζε να καλέσω την αστυνομία και είχε άγχος.

Η απολογία του Βασίλη Μπισμπίκη

Μετά τους μάρτυρες ακολούθησε η απολογία του κατηγορουμένου.

Βασίλης Μπισμπίκης: Με είχε καλέσει ένας κρητικός σύλλογος και ήμουνα σε ένα γλέντι. Το ατύχημα έγινε περίπου στις πέντε. Όταν έστριψα, ήταν ένας πολύ στενός δρόμος. Από κακό έλεγχο δικό μου, έφυγε το αυτοκίνητο και χτύπησα τη μάντρα και τα αυτοκίνητα. Κατέβηκα, είδα τι έχει συμβεί και ότι δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος και έψαξα το αυτοκίνητο μου για να βρω κάποιο χαρτί να γράψω το όνομά μου και βρήκα ένα κίτρινο χαρτί έγραψα το όνομά μου και το τηλέφωνο μου.

»Πήγα σπίτι μου, κοιμήθηκα και μόλις ξύπνησα, πήρα τηλέφωνο την συνεργάτιδά μου ώστε να ειδοποιήσει την αστυνομία. Όταν τελείωσα από την εκπομπή που ήμουνα καλεσμένος, πήρα την ασφαλιστική και έγινε η καταγραφή.

Με κάλεσε ο αστυνομικός και ήμουνα στο θέατρο και μου λέει ‘να έρθω εκεί ή θα έρθεις στο Αστυνομικό Τμήμα’; Του είπα ότι έρχομαι στην Κηφισιά γιατί νόμιζα ότι ήταν εκεί οι άνθρωποι για να κάνω δήλωση ατυχήματος. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε.

Πρόεδρος: Το οδηγείτε καιρό αυτό το αμάξι;

Β. Μπισμπίκης: Τρία χρόνια.

Πρόεδρος: Ήπιατε αλκοόλ στο γλέντι;

Β. Μπισμπίκης: Όχι ήταν γιορτή τσικουδιάς και ήπια μια τσικουδιά. Δεν χρειάζομαι να πιω για να κάνω κέφι. Από κακό χειρισμό δικό μου έγινε το ατύχημα.

»Ήταν 5 το πρωί ήξερα ότι αν πάρω την αστυνομία για ατύχημα που δεν είχε θύμα θα περίμενα αρκετές ώρες κ νόμιζα ότι θα αποφύγω αυτό που έγινε τώρα. Σκεφτόμουν θα μαζευτούν τα κανάλια κτλ.

Πρόεδρος: Χειρότερα έγινε τελικά.

Β. Μπισμπίκης: Ναι, χειρότερα.

Πρόεδρος: Γιατί δεν πήρατε εσείς τηλέφωνο;

Β. Μπισμπίκης: Η Κατερίνα χειρίζεται αυτά τα θέματα καλύτερα. Νόμιζα ότι είχα κάνει τα όλα όσα έπρεπε καθώς ειδοποίησα την αστυνομία και την ασφαλιστική. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης δεν θα ενημέρωνε την τροχαία.

Πρόεδρος: Ανεξάρτητα από το αν φοβηθήκατε την δημοσιότητα, ο μέσος άνθρωπος οφείλει να ενημερώνει.

Β. Μπισμπίκης: Ναι, πήρα το μεσημέρι την αστυνομία, δεν απέφυγα τους ανθρώπους.

Εισαγγελέας: Γνωρίζατε ότι τα αυτοκίνητα που προκαλέσατε τις ζημιές ανήκαν στους κατοίκους των πολυκατοικιών.

Β. Μπισμπίκης: Δεν υπάρχει πολυκατοικία. Ένα σπίτι είναι με μεγάλη αυλή.

Εισαγγελέας: Ωραία γνωρίζατε ότι είναι των ενοίκων;

Β. Μπισμπίκης: Όχι, δεν ήξερα.

Εισαγγελέας: Γιατί δεν χτυπήστε το κουδούνι;

Β. Μπισμπίκης: Χτύπησα το ένα κουδούνι και μου λέει '5 η ώρα, πού να το ακούσω'.

Εισαγγελέας: Την άλλη μέρα γιατί δεν πήγατε στην πολυκατοικία;

Β. Μπισμπίκης: Ήθελα να το χειριστώ επιχειρησιακά.

Εισαγγελέας: Τι λέτε; Είστε δημόσιος υπάλληλος;

Β. Μπισμπίκης: Με συγχωρείτε, είμαι ταραγμένος.

Εισαγγελέας: Γιατί δεν μείνατε στο σημείο να καλέσετε την τροχαία;

Β. Μπισμπίκης: Σας είπα, για όλο αυτό με τα κανάλια.

Εισαγγελέας: Η μάρτυρας σας είπε ότι δεν έδωσε την οδό, πώς θα τους έβρισκαν του ζημιωθέντες.

Β. Μπισμπίκης: Φαντάστηκα ότι οι άνθρωποι θα πάρουν τηλέφωνο στην αστυνομία για τη ζημιά. Το λάθος μου ήταν ότι δεν ειδοποίησα την αστυνομία. Εγώ θέλω να πω ότι το λάθος μου ήταν ότι δεν ειδοποίησα εκείνη τη στιγμή για να μη γίνει αυτό που έγινε και τελικά έγινε χειρότερο.

Εισαγγελέας: Υπήρχε άλλος λόγος που βιαζόσασταν να αποχωρήσετε;

Β. Μπισμπίκης: Όχι, κανένας άλλος λόγος.

Εισαγγελέας: Αυτό που λέτε ότι θα γίνει ντόρος. Στη συνέχεια δεν έγινε ούτως ή άλλως;

Β. Μπισμπίκης: Εγώ με όλη μου την ψυχή θέλω να πω ότι δεν ήθελα να τους αποφύγω.

Εισαγγελέας: Πώς σας εντόπισαν;

Β. Μπισμπίκης: Η αστυνομία μου είπε ότι είδαν έξω από το σπίτι μου το τρακάρισμενο αυτοκίνητο, αν ήθελα να κρυφτώ θα το είχα κρύψει. Ζήτησα συγγνώμη από τους ανθρώπους. Συγγνώμη και για την ταραχή που τους έχω δημιουργήσει τους το είπα και σε προσωπικά.

Ο εισαγγελέας στην πρόταση του πρότεινε την καταδίκη του κατηγορουμένου: «Ο κατηγορούμενος τέλεσε την πράξη της μη συμμόρφωσης οδηγού που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. Αν και προκάλεσε τροχαίο ωστόσο δεν συμμορφώθηκε στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον νόμο να παραμείνει στον τόπο του ατυχήματος να ειδοποιήσει την αστυνομική αρχή. Ούτε τα κουδούνια χτύπησε ούτε σημείωμα άφησε ούτε την τροχαία κάλεσε ούτε αστυνομική αρχή κάλεσε παρά μόνο ειδοποίησε μέσω της συνεργάτιδος του ότι γενικά προκάλεσε ένα ατύχημα στη Φιλοθέη. Μέχρι την ώρα που κλήθηκαν να καταθέσουν οι μάρτυρες δεν ήξεραν ποιος είναι. Εκείνη τη στιγμή όμως είχε ήδη παρέλθει το 24ωρο. Προτείνω την ενοχή του όπως κατηγορείται».

Διαβάστε επίσης