Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήθελα να τους κοιτάξω στα μάτια και να πω συγγνώμη» - Τι λέει για το τροχαίο

Τους λόγους για τους οποίους βρέθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος κάνει απεργία πείνας εξήγησε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ενώ αναφέρθηκε και στο τροχαίο που προκάλεσε. «Ήθελα να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω συγγνώμη».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στο Mega είπε ότι τον κάλεσαν να επισκεφθεί τον Πάνο Ρούτσι.

«Θα μπορούσα να έρθω έτσι κι αλλιώς σε δεύτερο χρόνο. Τώρα με κάλεσαν να έρθω και τη Δέσποινα ειδικά. Η Δέσποινα είναι Θεσσαλονίκη. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να έρθω, να δώσω κουράγιο σε αυτόν τον άνθρωπο, όπως έρχεται χιλιάδες άλλος κόσμος. Τον υποστηρίζουμε όλοι σε αυτό που ζητάει, το αυτονόητο, να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Ήρθα εδώ ως άνθρωπος σε άνθρωπο που βλέπει το δίκιο», ήταν τα λόγια του.

Σχετικά με το τροχαίο είπε ότι ήθελε ο ίδιος να τους πει συγγνώμη στους ανθρώπους που προκάλεσε ζημιές στα αυτοκίνητά τους κοιτώντας τους στα μάτια. «Δεν θέλω να απαντήσω για το δικό μου θέμα. Ό,τι έγινε, έγινε. Θα πω κάτι που δεν έχω ξαναπεί. Από την Κυριακή έχω πει συγγνώμη σε μια κυρία που είχε έρθει στο αστυνομικό τμήμα. Την επόμενη μέρα μετά το δικαστήριο πήγα να τους βρω αλλά ήταν οι δημοσιογράφοι εκεί και δεν πήγα. Την Τρίτη ξαναπήγα και τους ζήτησα συγγνώμη για την αναστάτωση. Το λέω τώρα και δημοσίως. Ήθελα να τους δω προσωπικά, να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω συγγνώμη και μετά να βγω δημόσια».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επέστρεψε στη γειτονιά της Φιλοθέης για να ζητήσει συγγνώμη από όσους υπέστησαν ζημιές στο τροχαίο που προκάλεσε. Κάτοικος, μάλιστα της περιοχής, ανέφερε ότι ο ηθοποιός κρατούσε γλυκά και έδειχνε στεναχωρημένος από αυτό που συνέβη.