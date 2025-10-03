Μπισμπίκης: «Ο Πάνος Ρούτσι ήθελε να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή»

Στο Σύνταγμα δίπλα στον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι βρέθηκε το απόγευμα ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει μετά από 19 μέρες την απεργία πείνας προκειμένου να του δοθεί η άδεια για να κάνει εκταφή στον γιο του που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, αλλά και για προχωρήσει σε τοξικολογικές εξετάσεις. Ο Πάνος Ρούτσι επισκέφθηκε σήμερα 3 Οκτωβρίου το νοσοκομείο για τρίτη φορά, με την κατάσταση της υγείας του να είναι επιβαρυμένη, ενώ πριν λίγη ώρα επέστρεψε στο Σύνταγμα.

Εκεί τον επισκέφθηκε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στο επίκεντρο των Μέσων λόγω τροχαίου που προκάλεσε στις 27 Σεπτεμβρίου. Οι δύο άντρες συζήτησαν για αρκετή ώρα, όπως καταγράφηκε από την κάμερα του Live News.

«Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή. Επειδή η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, να δει πώς πέθανε το παιδί του. Aυτό. Δε θέλω να πω τίποτα άλλο» είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες.

