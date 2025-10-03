Μπισμπίκης: Συγγνώμη με γλυκά στη γειτονιά μετά τις ζημιές στα αυτοκίνητα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, αφού ξεμπέρδεψε με τον νόμο, επέστρεψε στο σημείο, όπου το περασμένο Σάββατο έπεσε ενώ γύριζε από γλέντι στη Μεταμόρφωση, πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή της Φιλοθέης, προκαλώντας τεράστιες ζημιές.

Ακολούθησε ένα πολύωρο «κυνηγητό», καθώς ο ίδιος εγκατέλειψε το σημείο, πριν τελικά εμφανιστεί στην τροχαία και αναλάβει την ευθύνη.

Τώρα επέστρεψε στη γειτονιά και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, μοίρασε γλυκά και συγγνώμη για την αναστάτωση και τις ζημιές. Μάλιστα, δεσμεύθηκε ότι σε περίπτωση που δεν καλυφθούν από τις ασφαλιστικές οι φθορές, τότε θα τις καλύψει ο ίδιος.

Η δίκη του ηθοποιού για το περιστατικό έχει οριστεί για τις 8 Οκτωβρίου.

