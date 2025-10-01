Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη στη Μεταμόρφωση

Η Δανάη Παππά ήταν στην παρέα του Βασίλη Μπισμπίκη λίγες ώρες πριν το τροχαίο στη Μεταμόρφωση 

Ο Βασίλης Μπισμπίκης με τη Δανάη Παππά λίγες ώρες πριν το τροχαίο στη Φιλοθέη

Η Δανάη Παππά είχε εμφανιστεί να διασκεδάζει με τον Βασίλη Μπισμπίκη και μερικά ακόμη άτομα στο κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση λίγες ώρες πριν το τροχαίο στη Φιλοθέη.

Η Δανάη Παππά μέχρι σήμερα δεν είχε μιλήσει για ό,τι συνέβη στη Μεταμόρφωση, πριν δηλαδή ο Βασίλης Μπισμπίκης χτυπήσει τρία αυτοκίνητα και μια μάντρα και εξαφανιστεί.

Η Δανάη Παππά, μιλώντας στην εκπομπή Το Πρωινό στον ΑΝΤ1, είχε την πρώτη της αντίδραση: «Να είστε καλά! Βιάζομαι πάρα πολύ!», αρκέστηκε να πει και συνέχισε να προχωρά. Όταν η δημοσιογράφος της εκπομπής της είπε να πει δυο λόγια για τον Μπισμπίκη επειδή είναι το πρόσωπο των ημερών εκείνη απάντησε όλο νόημα: «Δεν καταλαβαίνω τον λόγο, να είστε καλά».

