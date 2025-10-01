Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις

Αστυνομικοί και ιδιοκτήτες των οχημάτων υποστηρίζουν ότι σε μεγάλο βαθμό τα όσα ανέφερε ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν επιβεβαιώνονται

Newsbomb

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Κατάθεση που μάλλον εγείρει ερωτήματα και αμφισβητήσεις παρά δίνει απαντήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το μεγάλο τζιπ που οδηγούσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ έριξε και έναν μαντρότοιχο. Οι μαρτυρίες κατοίκων περιγράφουν έντονο θόρυβο, τόσο δυνατό που κάποιοι νόμισαν ότι έγινε μέχρι και σεισμός.

«Άφησα τα στοιχεία μου»

Σύμφωνα με την καταθεσή του, ο γνωστός ηθοποιός, δεν βρήκε κανέναν παρόντα στο σημείο και άφησε ένα χαρτί με τα στοιχεία του πάνω σε ένα από τα αυτοκίνητα. Ισχυρίστηκε δε ότι χρησιμοποίησε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο επειδή δεν είχε λευκή σελίδα.

Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, λίγες ώρες αργότερα, όταν ξύπνησε, ζήτησε από συνεργάτιδά του να ενημερώσει το αστυνομικό τμήμα Φιλοθέης για το περιστατικό και να αφήσει τα στοιχεία του σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες των οχημάτων τον αναζητούσαν. Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι κάλεσε την ασφαλιστική του εταιρεία για να καταγράψει το ατύχημα.

Δεν εντόπισαν τίποτε οι αστυνομικοί

Παρά τα λεγόμενα του ηθοποιού, οι αστυνομικοί επισημαίνουν σοβαρές αντιφάσεις. Αν όντως ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε αφήσει σημείωμα, αυτό θα είχε εντοπιστεί αμέσως και δεν θα χρειαζόταν πολύωρη έρευνα μέσω καμερών ασφαλείας για να βρεθεί ο οδηγός.

Τελικά δεν εντοπίστηκε κανένα χαρτί, γεγονός που ενίσχυσε τις αμφιβολίες για την κατάθεσή του. Επιπλέον, οι αστυνομικοί και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων υποστηρίζουν ότι σε μεγάλο βαθμό τα όσα ανέφερε δεν επιβεβαιώνονται.

Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά την εγκατάλειψη του σημείου. Ο Μπισμπίκης, σύμφωνα με την ίδια του την αφήγηση, προκάλεσε τις ζημιές, άφησε ένα υποτιθέμενο σημείωμα και επέστρεψε στο σπίτι του για να κοιμηθεί, χωρίς να ειδοποιήσει αμέσως την Τροχαία. Πράξη που επισημαίνεται ότι συνιστά παραδοχή εγκατάλειψης.

Τα ερωτήματα για την επόμενη ημέρα

Ιδιαίτερη συζήτηση πάντως έχει προκαλέσει και η συμπεριφορά του την επόμενη μέρα. Όπως ισχυρίζεται, επικοινώνησε με τη συνεργάτιδά του για να καλέσει στο αστυνομικό τμήμα, ενώ ο ίδιος βρισκόταν ήδη στην τηλεοπτική εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Η επικοινωνία με την Αστυνομία έγινε καθυστερημένα και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν δόθηκαν σαφείς λεπτομέρειες για την τοποθεσία και την έκταση του ατυχήματος. Οι Αρχές είχαν συστήσει στη συνεργάτιδά του να καλέσει το «100», κάτι που τελικά δεν έγινε.

Τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

Ο αστυνομικός υπηρεσίας αποκαλύπτει, σύμφωνα με το MEGA, τον διάλογο που είχε μαζί της σε φιλικό του περιβάλλον: «Με κάλεσε μία κυρία το Σάββατο γύρω στις 16:00 με 17:00 για να ενημερώσει για ένα τροχαίο. Μου είπε ότι είναι συνεργάτιδα του κ. Μπισμπίκη, χωρίς να μου πει το δικό της όνομα. Μου είπε ότι έγινε ένα ατύχημα με υλικές ζημιές». Ο αστυνομικός που επικοινώνησε μαζί της, τονίζει πως δεν έγιναν γνωστές οι πραγματικές συνθήκες του ατυχήματος. Έγινε, όπως υποστηρίζει, προσπάθεια να υποβαθμιστεί αυτό που είχε συμβεί και θυμάται τα λόγια που του είπε η συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη στο τηλέφωνο: «Συγκεκριμένα ότι ο κ. Μπισμπίκης χτύπησε κατά το ξεπαρκάρισμα κάποιον και με ρώτησε ποια είναι η διαδικασία. Της εξήγησα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είτε ειδοποιούμε το 100 για να έρθει περιπολικό να καταγράψει... "Όχι", μου λέει. "Ο κ. Μπισμπίκης βιαζόταν πολύ και έφυγε". "Ωραία", της λέω "αν είναι μικρή η ζημιά, "μπορείτε να πείτε στον κ. Μπισμπίκη να γυρίσει, να δει την πινακίδα του οχήματος που χτύπησε και να κάνει μια φιλική δήλωση. Να μιλήσει με τον ασφαλιστή του».

Ο αξιωματικός υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος ήταν κατηγορηματικός στο φιλικό του περιβάλλον: «Εμένα η συνεργάτιδα του κ. Μπισμπίκη δεν μου είπε ποτέ ότι παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και ότι μάζεψε δέντρα και μάντρες. Αυτά δεν μου τα είπε...»

Στα ερωτήματα αυτά θα κληθεί πάντως να απαντήσει ο Βασίλης Μπισμπίκης, στις 8 Οκτωβρίου όταν θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:25ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Δεκάδες νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ – Εκατοντάδες τραυματίες

07:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

06:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζήτημα απειλών στα νότια σύνορα της Ευρώπης - Τι θα πει σήμερα ο πρωθυπουργός στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

06:42BOMBER

Έλεος κάπου με τον Μπισμπίκη

06:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για εξωτερική πολιτική, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη: «Μας χτυπούν με fake news»

06:35ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

06:32LIFESTYLE

Από όλα έχει ο «μπαξές» της late night ζώνης – Τι θα βλέπουμε τα μεσάνυχτα

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τη γυναίκα που έβγαλε βόλτα το πόνυ της με λουρί στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει η ίδια στο Newsbomb

06:24ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Σαρωτικές αλλαγές - Τι φέρνει η «Νέα Δομή» σε ιεραρχία, μισθολόγιο, θητεία και εκπαίδευση

06:20ΚΟΣΜΟΣ

«Άσε με να σε αγγίξω»: Γυναίκες από τη Γάζα καταγγέλλουν σεξουαλική βία και εκμετάλλευση ακόμη και από μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμείωτη η σεναριολογία για Τσίπρα ενόψει της έκδοσης του βιβλίου

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Σήφης Βαλυράκης: «Υπήρξε συγκάλυψη από την πρώτη στιγμή - Τώρα θα αναδειχθεί η αλήθεια», λέει ο δικηγόρος οικογένειας στο Newsbomb

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις - Ο ρόλος της συνεργάτιδός του και τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Παραλύει» η χώρα λόγω της απεργίας: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα και πλοία

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τα πρώτα χιόνια – Προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

05:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο σπήλαιο – Είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Παραλύει» η χώρα λόγω της απεργίας: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα και πλοία

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

06:20ΚΟΣΜΟΣ

«Άσε με να σε αγγίξω»: Γυναίκες από τη Γάζα καταγγέλλουν σεξουαλική βία και εκμετάλλευση ακόμη και από μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις - Ο ρόλος της συνεργάτιδός του και τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τη γυναίκα που έβγαλε βόλτα το πόνυ της με λουρί στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει η ίδια στο Newsbomb

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τα πρώτα χιόνια – Προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: «Η φυλακή η δικιά μου δεν είναι στα κάγκελα, είναι στο μυαλό», εξομολογείται ο 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μια μπλούζα

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

05:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο

06:42BOMBER

Έλεος κάπου με τον Μπισμπίκη

06:24ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Σαρωτικές αλλαγές - Τι φέρνει η «Νέα Δομή» σε ιεραρχία, μισθολόγιο, θητεία και εκπαίδευση

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: «Παραλύει» η χώρα  - Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ

17:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Δήλωνε 3.000 ευρώ εισόδημα για το 2023 - «Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς», απαντά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ