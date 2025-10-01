Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις

Πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Κατάθεση που μάλλον εγείρει ερωτήματα και αμφισβητήσεις παρά δίνει απαντήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το μεγάλο τζιπ που οδηγούσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ έριξε και έναν μαντρότοιχο. Οι μαρτυρίες κατοίκων περιγράφουν έντονο θόρυβο, τόσο δυνατό που κάποιοι νόμισαν ότι έγινε μέχρι και σεισμός.

«Άφησα τα στοιχεία μου»

Σύμφωνα με την καταθεσή του, ο γνωστός ηθοποιός, δεν βρήκε κανέναν παρόντα στο σημείο και άφησε ένα χαρτί με τα στοιχεία του πάνω σε ένα από τα αυτοκίνητα. Ισχυρίστηκε δε ότι χρησιμοποίησε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο επειδή δεν είχε λευκή σελίδα.

Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, λίγες ώρες αργότερα, όταν ξύπνησε, ζήτησε από συνεργάτιδά του να ενημερώσει το αστυνομικό τμήμα Φιλοθέης για το περιστατικό και να αφήσει τα στοιχεία του σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες των οχημάτων τον αναζητούσαν. Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι κάλεσε την ασφαλιστική του εταιρεία για να καταγράψει το ατύχημα.

Δεν εντόπισαν τίποτε οι αστυνομικοί

Παρά τα λεγόμενα του ηθοποιού, οι αστυνομικοί επισημαίνουν σοβαρές αντιφάσεις. Αν όντως ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε αφήσει σημείωμα, αυτό θα είχε εντοπιστεί αμέσως και δεν θα χρειαζόταν πολύωρη έρευνα μέσω καμερών ασφαλείας για να βρεθεί ο οδηγός.

Τελικά δεν εντοπίστηκε κανένα χαρτί, γεγονός που ενίσχυσε τις αμφιβολίες για την κατάθεσή του. Επιπλέον, οι αστυνομικοί και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων υποστηρίζουν ότι σε μεγάλο βαθμό τα όσα ανέφερε δεν επιβεβαιώνονται.

Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά την εγκατάλειψη του σημείου. Ο Μπισμπίκης, σύμφωνα με την ίδια του την αφήγηση, προκάλεσε τις ζημιές, άφησε ένα υποτιθέμενο σημείωμα και επέστρεψε στο σπίτι του για να κοιμηθεί, χωρίς να ειδοποιήσει αμέσως την Τροχαία. Πράξη που επισημαίνεται ότι συνιστά παραδοχή εγκατάλειψης.

Τα ερωτήματα για την επόμενη ημέρα

Ιδιαίτερη συζήτηση πάντως έχει προκαλέσει και η συμπεριφορά του την επόμενη μέρα. Όπως ισχυρίζεται, επικοινώνησε με τη συνεργάτιδά του για να καλέσει στο αστυνομικό τμήμα, ενώ ο ίδιος βρισκόταν ήδη στην τηλεοπτική εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Η επικοινωνία με την Αστυνομία έγινε καθυστερημένα και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν δόθηκαν σαφείς λεπτομέρειες για την τοποθεσία και την έκταση του ατυχήματος. Οι Αρχές είχαν συστήσει στη συνεργάτιδά του να καλέσει το «100», κάτι που τελικά δεν έγινε.

Τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

Ο αστυνομικός υπηρεσίας αποκαλύπτει, σύμφωνα με το MEGA, τον διάλογο που είχε μαζί της σε φιλικό του περιβάλλον: «Με κάλεσε μία κυρία το Σάββατο γύρω στις 16:00 με 17:00 για να ενημερώσει για ένα τροχαίο. Μου είπε ότι είναι συνεργάτιδα του κ. Μπισμπίκη, χωρίς να μου πει το δικό της όνομα. Μου είπε ότι έγινε ένα ατύχημα με υλικές ζημιές». Ο αστυνομικός που επικοινώνησε μαζί της, τονίζει πως δεν έγιναν γνωστές οι πραγματικές συνθήκες του ατυχήματος. Έγινε, όπως υποστηρίζει, προσπάθεια να υποβαθμιστεί αυτό που είχε συμβεί και θυμάται τα λόγια που του είπε η συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη στο τηλέφωνο: «Συγκεκριμένα ότι ο κ. Μπισμπίκης χτύπησε κατά το ξεπαρκάρισμα κάποιον και με ρώτησε ποια είναι η διαδικασία. Της εξήγησα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είτε ειδοποιούμε το 100 για να έρθει περιπολικό να καταγράψει... "Όχι", μου λέει. "Ο κ. Μπισμπίκης βιαζόταν πολύ και έφυγε". "Ωραία", της λέω "αν είναι μικρή η ζημιά, "μπορείτε να πείτε στον κ. Μπισμπίκη να γυρίσει, να δει την πινακίδα του οχήματος που χτύπησε και να κάνει μια φιλική δήλωση. Να μιλήσει με τον ασφαλιστή του».

Ο αξιωματικός υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος ήταν κατηγορηματικός στο φιλικό του περιβάλλον: «Εμένα η συνεργάτιδα του κ. Μπισμπίκη δεν μου είπε ποτέ ότι παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και ότι μάζεψε δέντρα και μάντρες. Αυτά δεν μου τα είπε...»

Στα ερωτήματα αυτά θα κληθεί πάντως να απαντήσει ο Βασίλης Μπισμπίκης, στις 8 Οκτωβρίου όταν θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου.

