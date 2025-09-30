Βασίλης Μπισμπίκης: Καρέ - καρέ το τροχαίο - Τι αποκαλύπτει εμπειρογνώμονας στο Νewsbomb

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, επιστρέφοντας τα ξημερώματα του Σαββάτου από κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στη Φιλοθέη χτυπώντας με το αυτοκίνητό του τρία σταθμευμένα οχήματα και μία γκαραζόπορτα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σημαντικές υλικές ζημιές.

Το απόγευμα της Κυριακής παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη. Χθες, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και στη συνέχεια στο δικαστήριο, από όπου ζήτησε και έλαβε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου.

Το ένα από τα τρία εμπλεκόμενα ΙΧ που προσέκρουσε ο ηθοποιός Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Ο Παναγιώτης Μαδιάς, ειδικός σε τροχαία ατυχήματα, μιλώντας στο Newsbomb σχετικά με το συμβάν του Βασίλη Μπισμπίκη, περιέγραψε πώς συνέβη το τροχαίο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το αγροτικό όχημα κινούνταν αρχικά από τη Νέα Ιωνία προς τη λεωφόρο Κηφισίας, στη διασταύρωση Καποδιστρίου και Δοϊράνης στη Φιλοθέη». Όπως εξήγησε, «αν η απόσταση από το κρίσιμο σημείο της καμπύλης της στροφής ήταν μεγαλύτερη, θα είχε σημειωθεί εκτροπή του αυτοκινήτου».

Το τρίτο όχημα και η μάντρα κατοικίας που προσέκρουσε ο ηθοποιός Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Ο κ. Μαδιάς εκτίμησε ότι «η ταχύτητα εισόδου στη στροφή δεν ξεπερνούσε τα 30 χιλιόμετρα την ώρα». Παράλληλα, αναλύοντας βήμα-βήμα τη σύγκρουση, τόνισε πως «το όχημα ήρθε σε επαφή είτε πρωτογενώς είτε δευτερογενώς, με κολωνάκι. Εάν η ταχύτητα ξεπερνούσε τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, η πρόσκρουση σε τόσο άκαμπτο εμπόδιο θα είχε, κατά κανόνα, θανατηφόρες συνέπειες», υπογράμμισε.