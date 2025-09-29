Βασίλης Μπισμπίκης: Αφέθηκε ελεύθερος ο ηθοποιός - Αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου η δίκη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ζήτησε και έλαβε αναβολή για την 8η Οκτωβρίου 2025, σχετικά με το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Μέχρι τότε, αφέθηκε ελεύθερος.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε εις βάρος του δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για μη συμμόρφωση οδηγού σε υποχρεώσεις (άρθρο 47 ΚΟΚ), δηλαδή για εγκατάλειψη οχήματος, και τον παρέπεμψε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες το απόγευμα της Κυριακής (28/09) εμφανίστηκε στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, όπου και κρατήθηκε όλο το βράδυ, αφού παραδέχτηκε ότι οδηγούσε το αγροτικό που προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα ΙΧ και σε μία μάντρα στην οδό Δοϊράνης και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

