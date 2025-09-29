Βασίλης Μπισμπίκης: Δίωξη για πλημμέλημα εις βάρος του ηθοποιού για το τροχαίο στη Φιλοθέη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παραπέμφθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ώστε να δικαστεί για το τροχαίο στη Φιλοθέη

Βασίλης Μπισμπίκης: Δίωξη για πλημμέλημα εις βάρος του ηθοποιού για το τροχαίο στη Φιλοθέη
Χάρης Γκίκας
Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε εις βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη. Συγκεκριμένα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση ποινικής διωξης για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί.

Σε μία πρώτη αντίδραση, απέδωσε το συμβάν στο ολισθηρό οδόστρωμα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «ήμουν νηφάλιος, δεν είχα πιεί» σύμφωνα με τον ΑΝΤ1. «Δεν ξέρω από πού προκύπτουν όλα αυτά, ότι έκανα ζημιά σε 20 αυτοκίνητα», ισχυρίστηκε επίσης, μεταξύ άλλων.

Το απόγευμα της Κυριακής (28/09), ο ηθοποιός παρουσιάστηκε στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής όπου και κρατήθηκε για όλο το βράδυ, αφού ομολόγησε ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του αγροτικού που τα ξημερώματα του Σαββάτου προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα ΙΧ και σε μία μάντρα στην οδό Δοϊράνης και κατόπιν, εγκατέλειψε το σημείο του συμβάντος.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Με βάση τον επικαιροποιημένο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωση αυτών εξαρτώνται από το εάν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη αυστηρότερες ποινές.

Το χρονικό του περιστατικού

Μετά το συμβάν στη Φθλοθέη, ο δημοφιλής ηθοποιός που οδηγούσε το διπλοκάμπινο αγροτικό εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να ειδοποιήσει τις Αρχές και δίχως να αφήσει κάποιο σημείωμα στους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Το «έκαιγε» πριν από το τροχαίο

Όπως έγινε γνωστό αλλά και όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Newsbomb.gr, ο Βασίλης Μπισμπίκης, πριν προκαλέσει το τροχαίο, βρισκόταν με συναδέλφους του στη γιορτή τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση, όπου γλεντούσε με την ψυχή του.

