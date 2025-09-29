Βασίλης Μπισμπίκης: Ο χορός με την Δανάη Παππά πριν το ατύχημα στην Φιλοθέη - Βίντεο

Μία ξέφρενη βραδιά που κάτεληξε...σε καταστροφή θα ήταν η περιγραφή της προηγούμενης Παρασκευής (26/9) για τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Ξημερώματα Σαββάτου (27/9) και, ενώ επέστρεφε από ένα κρητικό γλέντι στην Μεταμόρφωση, ο γνωστός ηθοποιός τράκαρε με το αυτοκίνητό του πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και μία μάντρα σε δρόμο της Φιλοθέης.

Ο χορός με την Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Το βράδυ της Παρασκευής (26/9) ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στην γιορτή της τσικουδιάς στην Μεταμόρφωση παρέα με συναδέλφους του, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η Δανάη Παππά. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στην σειρά «Σασμός», ενώ φέτος πρωταγωνιστούν σε δύο σειρές του ίδιου τηλεοπτικού σταθμού.

Σε βίντεο που είδε το «φως» της δημοσιότητας ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δανάη Παππά φαίνονται να χορεύουν με κέφι, χωρίς τίποτα να προμηνύει αυτό που θα ακολουθούσε για τον ηθοποιό.

Δείτε το απόσπασμα:

Μαρίνα Ασλάνογλου για Βασίλη Μπισμπίκη: «Είναι άνθρωπος που αναλαμβάνει τις ευθύνες του»

Για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στην Φιλοθέη με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη, ερωτήθηκε η Μαρίνα Ασλάνογλου το πρωί της Δευτέρας (29/9) στην εκπομπή «Happy Day», με αφορμή την συνεργασία τους στη νέα σειρά του Alpha «Porto Leone».

Η ηθοποιός επέλεξε να μην πάρει θέση και αρκέστηκε σε ένα σύντομο σχόλιο: «Δεν έχω κάτι να πω, το πρώτο που ρώτησα είναι αν είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Είναι όλα καλά. Δεν μπορώ να πάρω πάρω θέση, όμως ο Βασίλης είναι άνθρωπος που αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Νομίζω τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο που πρέπει».

Διαβάστε επίσης