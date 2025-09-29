Βασίλης Μπισμπίκης: Ο χορός με την Δανάη Παππά πριν το ατύχημα στην Φιλοθέη - Βίντεο

Οι δύο ηθοποιοί διασκέδασαν σε κρητικό γλέντι στην Μεταμόρφωση

Newsbomb

Βασίλης Μπισμπίκης: Ο χορός με την Δανάη Παππά πριν το ατύχημα στην Φιλοθέη - Βίντεο
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία ξέφρενη βραδιά που κάτεληξε...σε καταστροφή θα ήταν η περιγραφή της προηγούμενης Παρασκευής (26/9) για τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Ξημερώματα Σαββάτου (27/9) και, ενώ επέστρεφε από ένα κρητικό γλέντι στην Μεταμόρφωση, ο γνωστός ηθοποιός τράκαρε με το αυτοκίνητό του πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και μία μάντρα σε δρόμο της Φιλοθέης.

Ο χορός με την Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Το βράδυ της Παρασκευής (26/9) ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στην γιορτή της τσικουδιάς στην Μεταμόρφωση παρέα με συναδέλφους του, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η Δανάη Παππά. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στην σειρά «Σασμός», ενώ φέτος πρωταγωνιστούν σε δύο σειρές του ίδιου τηλεοπτικού σταθμού.

Σε βίντεο που είδε το «φως» της δημοσιότητας ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δανάη Παππά φαίνονται να χορεύουν με κέφι, χωρίς τίποτα να προμηνύει αυτό που θα ακολουθούσε για τον ηθοποιό.

Δείτε το απόσπασμα:

Μαρίνα Ασλάνογλου για Βασίλη Μπισμπίκη: «Είναι άνθρωπος που αναλαμβάνει τις ευθύνες του»

Για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στην Φιλοθέη με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη, ερωτήθηκε η Μαρίνα Ασλάνογλου το πρωί της Δευτέρας (29/9) στην εκπομπή «Happy Day», με αφορμή την συνεργασία τους στη νέα σειρά του Alpha «Porto Leone».

Η ηθοποιός επέλεξε να μην πάρει θέση και αρκέστηκε σε ένα σύντομο σχόλιο: «Δεν έχω κάτι να πω, το πρώτο που ρώτησα είναι αν είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Είναι όλα καλά. Δεν μπορώ να πάρω πάρω θέση, όμως ο Βασίλης είναι άνθρωπος που αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Νομίζω τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο που πρέπει».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:00ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Αυτήν την ώρα στο Αυτόφωρο ο ηθοποιός για το τροχαίο στη Φιλοθέη

13:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ιταλική Τραπάνι ζητά την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από το BCL – Κατέθεσε αίτημα στη FIBA

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Σάρα Νετανιάχου: Αγνόησε συγγενείς ομήρων σε τόπο προσκυνήματος στη Νέα Υόρκη - Το viral βίντεο

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο έγκλημα στις ΗΠΑ: Σκότωσε και διαμέλισε τη σύζυγό του επειδή δεν κατάφερε να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης

13:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οργανωμένο χαμηλό φέρνει ψυχρή εισβολή - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για fake news της φωτογραφίας Μητσοτάκη – Τραμπ: Δημιουργία εντυπώσεων με χυδαία ψέματα

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Νικόλαος: Αγωνία για 5χρονο που παρασύρθηκε από ΙΧ - Νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Χαρίτσης: Το πόθεν έσχες του προέδρου της «Νέας Αριστεράς»

13:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις Γιοβάνοβιτς για Σκωτία και Δανία

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Αναγκαία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της βιομηχανίας, της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δίκαιους όρους»

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Αύξησε κατά 100 φορές την περιουσία του ο Παύλος Σαράκης - Το αστρονομικό ποσό που έλαβε από τις ΗΠΑ

13:27LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: Ο χορός με την Δανάη Παππά πριν το ατύχημα στην Φιλοθέη - Βίντεο

13:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Αυτές είναι οι αλλαγές στους κανονισμούς για τη νέα σεζόν

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - «Όλα τα σενάρια είναι πιθανά»

13:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής Κυριαζίδη στη Νέα Δημοκρατία

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ντίνος Βγενόπουλος

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει 40χρονη στη Θεσσαλονίκη - Προσοχή, σκληρό βίντεο

12:44LIFESTYLE

Οι νικητές της Κυριακής: Ο ασταμάτητος Μάνεσης, η Γερμανού και τα «Φαντάσματα» που τρόμαξαν το Voice

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άνδρο: Εντοπίστηκε νεκρός 54χρονος ψαράς που αγνοούνταν

12:38ΚΟΣΜΟΣ

«Codex Gigas»: Η μυστηριώδης «Βίβλος του Διαβόλου» - Γιατί ονομάστηκε έτσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο έγκλημα στις ΗΠΑ: Σκότωσε και διαμέλισε τη σύζυγό του επειδή δεν κατάφερε να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π» από την Ιταλία - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Με χειροπέδες στην Ευελπίδων

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ντίνος Βγενόπουλος

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Φωτογραφία ντοκουμέντο - Η στιγμή που εγκαταλείπει τα οχήματα που χτύπησε

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Αύξησε κατά 100 φορές την περιουσία του ο Παύλος Σαράκης - Το αστρονομικό ποσό που έλαβε από τις ΗΠΑ

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Το Κρητικό Γλέντι στη Μεταμόρφωση που διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης - Ποιος είναι ο Γρηγόρης Σαμόλης που λατρεύουν οι νέοι

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης σε Βανδή μετά το τροχαίο: «Δέσποινα έκανα μια μ@λ@κία...»

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει 40χρονη στη Θεσσαλονίκη - Προσοχή, σκληρό βίντεο

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

10:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις των πολιτικών για τα φορολογικά έτη 2022 και 2023

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο γάμος κατέληξε σε σπαραγμό: Ο γαμπρός πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη - Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Αντετοκούνμπο: Η σύζυγός του Μαράια σοκάρει με την επιλόχειο κατάθλιψη - «Έκρυβα πόνο και δάκρυα»

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για fake news της φωτογραφίας Μητσοτάκη – Τραμπ: Δημιουργία εντυπώσεων με χυδαία ψέματα

07:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών τον Οκτώβριο - Πώς θα λειτουργεί το ψηφιακό δίχτυ ασφαλείας

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Οι ξέφρενες στιγμές στο κρητικό γλέντι πριν το τροχαίο στην Φιλοθέη - Βίντεο

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Από τροχαίο μέχρι οπλοκατοχή: Δέκα διάσημοι Έλληνες που απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές

11:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «πόθεν έσχες» του Κυριάκου Μητσοτάκη: Η περιουσία που δήλωσε ο πρωθυπουργός

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ομαδικός βιασμός 30χρονης σε εκκλησία - Ψαχνούν από τις κάμερες τους δράστες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ