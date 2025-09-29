Στην Ευελπίδων ο Βασίλης Μπισμπίκης

Στην Ευελπίδων έφτασε πριν λίγα λεπτά ο Βασίλης Μπισμπίκης, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα, μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου στην Φιλοθέη.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στην Ευελπίδων / Eurokinissi

Ο ηθοποιός οδηγούσε στην οδό Καραολή και Δημητρίου, όταν έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και μία μάντρα, εγκαταλείποντας, στη συνέχεια, το σημείο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης κατηγορείται για πρόκληση ζημιών σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και εγκατάλειψη του σημείου.

Αντιμέτωπος με ποινή έως και 3 έτη φυλάκισης

Σε δηλώσεις της στον ΣΚΑΙ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΜΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου δήλωσε για τον ηθοποιό: «Ήταν απόλυτα συνεργάσιμος, δέχθηκε από την πρώτη στιγμή ότι αυτός ήταν ο ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος όταν προκλήθηκαν οι ζημιές. Ενημερώθηκε ότι πρέπει να συλληφθεί και να ακολουθηθεί αυτόφωρη διαδικασία, ενώ φυσικά ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας, καθώς είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά έχουμε την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας».

«Αν ο οδηγός ενημερώσει μέσα σε ένα 24ωρο την Αστυνομία, είναι διαφορετικά τα πράγματα και το χειρίζεται διαφορετικά και η Δικαιοσύνη. Εδώ δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά ότι ο οδηγός ενημερώθηκε από την Αστυνομία», τόνισε η κ. Δημογλίδου και προσέθεσε λέγοντας: «Δεν έχει αναφερθεί για ποιον λόγο εγκατέλειψε το σημείο. Για κάποιον λόγο έχασε τον έλεγχο και προκάλεσε φθορές σε οχήματα και σε μια συγκεκριμένη οικία. Θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και μπορεί να του επιβληθεί ποινή έως και 3 έτη φυλάκισης, οπότε πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν ισχύει πλέον αυτό που ίσχυε».

