Μαρίνα Ασλάνογλου για Βασίλη Μπισμπίκη: «Είναι άνθρωπος που αναλαμβάνει τις ευθύνες του»

Για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στην Φιλοθέη με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη, ερωτήθηκε η Μαρίνα Ασλάνογλου το πρωί της Δευτέρας (29/9) στην εκπομπή «Happy Day», με αφορμή την συνεργασία τους στη νέα σειρά του Alpha «Porto Leone».

Η ηθοποιός επέλεξε να μην πάρει θέση και αρκέστηκε σε ένα σύντομο σχόλιο: «Δεν έχω κάτι να πω, το πρώτο που ρώτησα είναι αν είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Είναι όλα καλά. Δεν μπορώ να πάρω πάρω θέση, όμως ο Βασίλης είναι άνθρωπος που αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Νομίζω τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο που πρέπει».

Το απόγευμα της Κυριακής ο γνωστός ηθοποιός πήγε στο αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς, όπου κρατήθηκε όλη τη νύχτα, μέχρι να παρουσιαστεί το πρωί της Δευτέρας στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώπιον του Εισαγγελέα.

