Βασίλης Μπισμπίκης: Οι ξέφρενες στιγμές στο κρητικό γλέντι πριν το τροχαίο στην Φιλοθέη - Βίντεο

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης με την κατηγορία της πρόκλησης ζημιών σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και της εγκατάλειψης του σημείου.

Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στη Φιλοθέη, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα που οδηγούσε ο ηθοποιός προσέκρουσε σε τρία παρκαρισμένα ΙΧ και σε μία μάντρα, προκαλώντας σημαντικές υλικές φθορές.

Οι τελευταίες στιγμές του Βασίλη Μπισμπίκη πριν το τροχαίο

Όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το βράδυ που σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο, ο δημοφιλής ηθοποιός διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι στην Μεταμόρφωση με συναδέλφους και φίλους.

Σε βίντεο που ακολουθούν, το κέφι φαίνεται να έχει «ανάψει» για τα καλά, με τον Βασίλη Μπισμπίκη να το ζει στο έπακρο, τραγουδώντας δυνατά και χορεύοντας σε κρητικούς ρυθμούς.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης λίγες ώρες μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη εμφανίστηκε στην πρώτη εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν στον Alpha. Μάλιστα εκεί πήγε με ταξί, αφού είχε εγκαταλείψει και το δικό του αυτοκίνητο το οποίο και έχει και αυτό ζημιές.

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου, ακόμη και σε περίπτωση αποκλειστικά υλικών ζημιών, θεωρείται σοβαρή παράβαση.

Συγκεκριμένα η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι αυτός οδηγούσε το θηριώδες φορτηγάκι που πήρε «σβάρνα» οχήματα στη Φιλοθέη, ενώ και αυτό έχει υποστεί μεγάλες ζημιές.

Να σημειωθεί ότι στο αστυνομικό τμήμα έδωσαν κατάθεση το βράδυ της Κυριακής οι ιδιοκτήτες των δύο αυτοκινήτων αλλά και η ιδιοκτήτρια της μάντρας, που υπέστη ζημιές.

