Βασίλης Μπισμπίκης: «Υπάρχει ένας δικομανής γείτονας, όλα είναι στη φαντασία του»

Νέες αποκαλύψεις για το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη στη Φιλοθέη καθώς σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο ηθοποιός στα πρώτα του λόγια έκανε λόγο για ένα... δικομανή γείτονα που όλα είναι στη φαντασία του!

Ο ηθοποιός τα ξημερώματα του Σαββάτου έχασε τον έλεγχο από το θηριώδες αγροτικό όχημά του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα πριν σταματήσει πάνω σε έναν μαντρότοιχο παρακείμενης κατοικίας.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του σταθμού ο ηθοποιός προσπάθησε αρχικά να υποβαθμίσει το γεγονός ενώ όταν παρουσιάστηκε στο ΑΤ Κηφισιάς δεν περίμενε πως θα παραμείνει υπό κράτηση.

Μαρτυρία κατοίκου: «Πήρε παραμάζωμα αυτοκίνητα μέχρι και πιο κάτω, ήταν τρομακτικό»

Μιλώντας στο Newsbomb, κάτοικος της περιοχής ανέφερε: «Το τρομακτικό ήταν όχι χτύπησε και σωλήνα φυσικού αερίου. Όλα έγιναν μεταξύ 2:30 - 5:00 τα ξημερώματα. Μου χτύπησε το κουδούνι ένα παιδί στις 7:30 το πρωί και μου λέει "ελάτε να δείτε τι έγινε". Βγαίνω και βλέπω όλο αυτό. Κατεβαίνοντας πιο κάτω πήρε παραμάζωμα και άλλο αυτοκίνητο. Τρία συνολικά και μία μάντρα.»

Οι καταγγελίες οδήγησαν στην αναζήτησή του από την ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Κυριακής στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής, όπου και εξετάστηκε από τις αρχές. Στο τμήμα προσήλθαν και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι δήλωσαν επίσημα τις ζημιές που υπέστησαν τα οχήματά τους.

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος οδηγούσε το όχημα, το οποίο έχει επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις ποινικές ευθύνες και συνελήφθη, περνώντας τη νύχτα κρατούμενος στο τμήμα. Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις δύο τα ξημερώματα, ενώ αρχικά ο θόρυβος θεωρήθηκε σεισμός.

Σύμφωνα με τον νέο Ποινικό Κώδικα, η εγκατάλειψη σημείου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές αποτελεί πλημμέλημα, με ποινές που περιλαμβάνουν πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση. Οι προβλεπόμενες ποινές διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για υποτροπή, με αυστηρότερες κυρώσεις σε περιπτώσεις επανάληψης.

