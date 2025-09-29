Από τροχαίο μέχρι οπλοκατοχή: Δέκα διάσημοι Έλληνες που απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές

Το όνομά του πρωταγωνιστεί τα τελευταία 24ωρα στα μέσα ενημέρωσης, λόγω της εμπλοκής του σε σοβαρό τροχαίο στην Φιλοθέη. Ο λόγος για τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος τα ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή (28/9) τράκαρε με το αυτοκίνητό του τρία σταθμευμένα οχημάτα στην οδό Καραολή και Δημητρίου.

Ο ηθοποιός, παρουσιάστηκε το απόγευμα της Κυριακής λίγο μετά τις 19:30, αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας, όπου και εξετάστηκε από τις αρχές και σήμερα (29/9) θα οδηγηθεί στα δικαστήρια, καθώς η πράξη για την οποία κατηγορείται κατά τον Νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θεωρείται αδίκημα σε βαθμό πλημμελήματος.

Το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη είναι μία από τις περιπτώσεις Ελλήνων celebrities που απασχόλησαν στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, από σύλληψη για χρήση ουσιών, μέχρι χρέη στο δημόσιο.

  • Χρήστος Μάστορας

Τον Φεβρουάριο του 2025 ο Χρήστος Μάστορας συνελήφθη, μετά από αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο τραγουδιστής με το όχημά του ήταν ο τρίτος που θα έκανε αλκοτέστ σε μπλόκο κοντά στην Ομόνοια. Ενώ οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο στο πρώτο όχημα, εκείνος προσπάθησε να διαφύγει του ελέγχου. Ο τραγουδιστής φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος προς το μέρος του αστυνομικού, που του έκανε σήματα να σταματήσει και διέφυγε από το μπλόκο.

Οι αστυνομικοί στο δεύτερο μπλόκο σταμάτησαν τον τραγουδιστή και προχώρησαν σε αλκοτέστ. Το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα του ήταν πάνω από το επιτρεπτό όριο και έτσι συνελήφθη.

Το δικαστήριο όρισε ως νέα ημερομηνία εκδίκασης την 1η Φεβρουαρίου 2026, παρατείνοντας για ακόμη μία φορά την εκκρεμότητα της υπόθεσης του Χρήστου Μάστορα, μετά από τέσσερις αναβολές.

Ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει ποινές που προβλέπουν ελάχιστη φυλάκιση δύο μηνών, διοικητικό πρόστιμο, χρηματική ποινή και αφαίρεση του διπλώματος για έξι μήνες.

  • Γιώργος Γιαννόπουλος

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος είχε προκαλέσει τροχαίο το 2015 όντας μεθυσμένος, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να χτυπήσει 25χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας.

Ο ίδιος είχε αναφέρει σχετικά: «Δεν θα αρνηθώ ότι είχα πιει λίγο παραπάνω εκείνη την νύχτα, και μετανιώνω χίλιες φορές το λεπτό για αυτή μου την απερισκεψία, είχε αναφέρει ο αγαπημένος ηθοποιός το 2015 . Ωστόσο με στοιχειώνουν τα όσα λέγονται και αναπαράγονται περί εγκατάλειψης. Την στιγμή που συνειδητοποίησα ότι χτύπησα άνθρωπο σταμάτησα 30-40 μέτρα πιο πάνω, δεν τα μέτρησα, από το σημείο του ατυχήματος για να δω τι ακριβώς είχε συμβεί και σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο άνθρωπος. Τα όσα γράφονται δε περί καταδίωξης μου από άνδρες της αστυνομίας είναι υπερβολικά σενάρια. Είμαι μία ολόκληρη ζωή μοτοσικλετιστής και δεν θα παρατούσα ποτέ κάποιον που χτύπησε με μοτοσυκλέτα. Πάνω απ’ όλα όμως είμαι άνθρωπος και σε καμία περίπτωση δεν θα άφηνα αβοήθητο έναν συνάνθρωπό μου. Ο ίδιος, μπορεί να λέει την άποψή του. Είναι σεβαστή. Σεβαστή όμως θα πρέπει να είναι λογικά και η δική μου άποψη για το εν λόγω συμβάν. Όλα τα υπόλοιπα θα τα κρίνει το δικαστήριο βάσει της δικογραφίας. Αυτό που θέλω να γνωρίζει είναι πως είμαι και θα είμαι δίπλα του σε οτιδήποτε χρειαστεί και πως το μόνο που εύχομαι μέσα από την καρδιά μου είναι να είναι καλά. Για μια ζωή θα οικτίρω τον εαυτό μου που εκείνο το βράδυ ήπια δύο ποτά παραπάνω κι αυτή η ιστορία αποτελεί για μένα ένα μάθημα ζωής. Το παράδοξο δε με μένα είναι ότι κανόνας της καθημερινότητάς μου είναι η γυμναστική και η υγιεινή διατροφή… Δεν είμαι άνθρωπος της προβολής, ούτε της δημοσιότητας κι αν αποφάσισα να μιλήσω είναι επειδή θέλω να στείλω μήνυμα σε αυτό το παλικάρι ότι θα έχει την αμέριστη συμπαράστασή μου σε οτιδήποτε κι αν χρειαστεί και θα πως θα ήθελα να επικοινωνήσει μαζί μου μέσω του δικηγόρου μου. Συγνώμη από το παλικάρι, από τον εαυτό μου κι από όποιον άνθρωπο πλήγωσα».

  • Νότης Σφακιανάκης

Τον Νοέμβριο του 2020 ο Νότης Σφακιανάκης συνελήφθη από αστυνομικούς, έπειτα από έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Σε βάρος του τραγουδιστή ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών προς ίδια χρήση.

Ο Νότης Σφακιανάκης οδηγήθηκε στο αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε αορίστως.

«Ο κύριος Νότης Σφακιανάκης έχει αφεθεί ελεύθερος και λόγω covid, η φύσις της υποθέσεως δεν είναι από αυτές, των οποίων επιτρέπεται η εκδίκασις με κυβερνητική απόφαση, γιατί κατά την κρίση του γραφείου μας και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας της Εισαγγελίας, δεν επιτρέπεται η εκδίκαση», ανέφερε τότε η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του Αλέξη Κούγια, που είχε αναλάβει την υπεράσπιση του τραγουδιστή.

  • Θοδωρής Μαραντίνης

Όταν ήταν 22 ετών, ο τραγουδιστής πέρασε μία νύκτα στο κρατητήριο εξαιτίας μιας κακής συνεννόησης που είχε γίνει σε ένα μαγαζί του πατέρα του. Ο ίδιος έχει πει σε συνέντευξή του: «Ήταν για ένα επαγγελματικό λόγο, για μια κακή συνεννόηση που είχε γίνει σε ένα μαγαζί του πατέρα μου. Ήμουν εγώ εκεί, δεν υπήρχε άλλος και έπρεπε να συλληφθώ εγώ. Ενώ υπήρχαν τα πάντα δεν μπορούσε να διασταυρωθεί λόγω γραφειοκρατίας. Έμεινα στο κρατητήριο ένα βράδυ, κανονικά, με τα καλά κορίτσια και τα καλά αγόρια. Είχε πλάκα!».

  • Γιώργος Χριστοδούλου

Μια νύχτα στο κρατητήριο του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Περιστερίου πέρασε το 2013 ο ηθοποιός Γιώργος Χριστοδούλου. Αιτία, το 20 εκατοστών πολεμικό μαχαίρι -ξιφίδιο- που βρέθηκε στην τσάντα του έπειτα από αστυνομικό έλεγχο ρουτίνας. Είναι ένα από τα όπλα με τα οποία εξασκείται στις πρόβες του ομηρικού έπους.

Ο ηθοποιός υπερασπίστηκε εκείνη την στιγμή τον εαυτό του λέγοντας στους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ ότι δεν οπλοφορεί, αλλά μεταφέρει ένα θεατρικό εξάρτημα από τις πρόβες του για την παράσταση «Ιλιάδα», που πρωταγωνιστούσε τότε.

Δεν τους έπεισε, συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή, κρατήθηκε μια βραδιά και δικάστηκε την επαύριο στην Ευελπίδων. Ως μάρτυρες προσήλθαν τότε στο δικαστήριο οι ηθοποιοί συνάδελφοί του που συμμετέχουν στην προετοιμασία της παράστασης και φυσικά κρίθηκε αθώος.

γιώργος-χριστοδούλου

Ο Γιώργος Χριστοδούλου / Eurokinissi

  • Σάσα Σταμάτη

Η δημοοσιογράφος και παρουσιάστρια είχε συλληφθεί στο παρελθόν για εξύβριση. Μετά από παρατήρηση αστυνομικού φρουρού που είχε δεχθεί, για διπλοπαρκάρισμα έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

σάσα-σταμάτη

Η Σάσα Σταμάτη / INTIME NEWS

  • Λάκης Γαβαλάς

Ο Λάκης Γαβαλάς συνελήφθη 7 φορές σε διάστημα 5 χρόνων, συγκεκριμένα: Στις 3 Δεκεμβρίου του 2011 συνελήφθη για οφειλή προς το Δημόσιο 1.480.000 ευρώ. Στις 26 και 27 Ιανουαρίου του 2012 συνελήφθη δύο φορές σε ένα 24ωρο, (την πρώτη για χρέη άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τη δεύτερη για μη καταβολή ΦΠΑ ύψους 145.000 ευρώ). Είχε μάλιστα «προλάβει» να οδηγηθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου, όπου έμεινε λίγες ημέρες πριν βγει με εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Στη συνέχεια ωστόσο, θα επισκεπτόταν τον Κορυδαλλό.

Στα τέλη Απριλίου του 2012 ο ίδιος και η αδερφή του συνελήφθησαν ξανά για ανακριβή απόδοση φόρων (Φ.Π.Α.) προς το Δημόσιο, με συνολικές οφειλές που υπερβαίνουν τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Τότε του επιβλήθηκε η ποινή κράτησης των 14 μηνών για να αποφυλακιστεί τον Ιούνιο του 2013.

Στα μέσα Ιουλίου του 2013 ειδοποιήθηκε από το αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής για την έκδοση νέου εντάλματος σύλληψης εις βάρος του για χρέη 1.561.431,26 ευρώ. Παρουσιάστηκε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα και συνελήφθη.

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2013 είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στο Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Αττικής, αφού είχε ενημερωθεί ότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης. Τότε συνελήφθη για χρέη προς το Δημόσιο συνολικού ύψους 712.117,76 ευρώ και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Ο ίδιος έχει δηλώσει για την χρεοκοπία του: «Οι τράπεζες δεν μου έδιναν τα χρήματα για να προπληρώσω το εμπόρευμα στις ξένες πολυεθνικές. Και φυσικά τα LAK, η ελληνική γραμμή που δημιούργησα από το 2000, δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Μου πρότειναν τότε να απολύσω το 50% του προσωπικού. Δεν το δέχτηκα! Την ίδια περίοδο, στελέχη της εταιρείας που είχα δίπλα μου 20 χρόνια, άρχισαν να με εγκαταλείπουν αλλά αφού είχαν μαζέψει λεφτά στην τσέπη. Αυτοί έφευγαν ξηλώνοντας παραστατικά… Τότε διαπίστωσα τις καταχρήσεις και την κακοδιαχείριση».

Ο Λάκης Γαβαλάς όταν αποφυλακίστηκε είπε στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά: «Όταν μπήκα στη φυλακή αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα και πολύ ταπεινωμένος. Έκατσα κάτω και αντλούσα από τη χλιδή και την καταξίωση που ζούσα τα προηγούμενα χρόνια μέσα από τη δουλειά μου. Αυτό όμως δεν έκανε να περνάει η ταλαιπωρία που τραβούσα…

Μετά το τρίμηνο, όταν μου έλεγαν όλοι πως θα μείνω τουλάχιστον ένα εννιάμηνο….λέω «έτσι είναι; Οκ! Πόσα άτομα έχει η φυλακή»;» και μου απάντησαν περίπου 2600 άτομα.

Πρώτη φορά, λέω, που θα έχω 2600 κομπάρσους στον πρωταγωνιστικό μου ρόλο.

Και έτσι έκανα, είπα «Λάκη, πρωταγωνιστής σε φιλμ που έχει να κάνει με τις φυλακές». Αισθάνομαι πολύ αδικία αλλά κοίταξε να δεις, μπορεί να είχα προκαλέσει με τη συμπεριφορά μου όμως δουλεύοντας με διεθνείς σχεδιαστές και όντας πιο συνετός από εκείνους, δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να προκαλέσω» ανέφερε χαρακτηριστικά o Λάκης Γαβαλάς.

  • Απόστολος Γκλέτσος

Όντας δήμαρχος Στυλίδας, ο ηθοποιός συνελήφθη το 2011, καθώς είχε γκρεμίσει -με τη βοήθεια κατοίκων και συνεργείων του δήμου- τις προστατευτικές μπάρες των διοδίων.

Σκοπός του ήταν να δημιουργηθεί παράπλευρος δρόμος, ώστε οι κάτοικοι και οδηγοί να προσπερνούν τα διόδια χωρίς να πληρώνουν.

Μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας, όπου βρισκόταν υπό κράτηση.

απόστολος-γκλέτσος

Ο Απόστολος Γκλέτσος

Eurokinissi
  • Νίκος Καρβέλας και Αννίτα Πάνια

Πριν μερικά χρόνια ο Νίκος Καρβέλας και η Αννίτα Πάνια βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη, όταν ενεπλάκησαν με αστυνομικούς στη Λεωφόρο Βάρης.

Όταν το τότε ζευγάρι διατάχθηκε να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο, ο Νίκος Καρβέλας άρχισε να κάνει ελιγμούς και αύξησε ταχύτητα.

Τελικά, ο τραγουδιστής σταμάτησε σε ένα κόκκινο, γιατί είχε μπροστά του άλλα αυτοκίνητα. Στη συνέχεια αρνήθηκε εκ νέου να υπακούσει στα όργανα της τάξεως και άρχισε να βρίζει, κάνοντας χειρονομίες.

Το αποτέλεσμα ήταν 14 μήνες φυλακή, με εξαγορά προς 10 ευρώ την ημέρα και 10 μήνες με τριετή αναστολή για το Νίκο Καρβέλα και την Αννίτα Πάνια αντίστοιχα.

