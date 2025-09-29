Βασίλης Μπισμπίκης: Μπάζα, σπασμένα αυτοκίνητα και καταστροφές - Φωτορεπορτάζ Newsbomb.gr

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει το πρωί της Δευτέρας η Φιλοθέη μετά το τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος αφού τράκαρε παρκαρισμένα ΙΧ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Το Newsbomb βρέθηκε στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο με τις ζημιές στα παρκαρισμένα οχήματα να είναι μεγάλες ενώ το θηριώδες αγροτικό που οδηγούσε ο ηθοποιός σταμάτησε στο τοιχίο ενός οικήματος, το οποίο και γκρέμισε.

Δείτε τις εικόνες: