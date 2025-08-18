Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης: 5 διάσημοι Έλληνες που νοσηλεύτηκαν σε ψυχιατρική κλινική

Εδώ και λίγα 24ώρα, η είδηση της νοσηλείας του Γιώργου Μαζωνάκη σε ψυχιατρική κλινική απασχολεί ιδιαίτερα. Ο τραγουδιστής, νοσηλεύεται στο «Δρομοκαΐτειο» μετά από εισαγγελική απόφαση με την αγωνία θαυμαστών και φίλων του να είναι φυσικά στο... κόκκινο για την πορεία της υγείας του.

Ωστόσο, δεν είναι ο μοναδικός Έλληνας διάσημος που νοσηλεύτηκε σε κάποια ψυχιατρική κλινική...

Σταμάτης Γαρδέλης

Ο Σταμάτης Γαρδέλης για τη νοσηλεία του στο Δαφνί. «Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και την αγάπη του κόσμου… Είμαι καλά, είμαι σε μία οικία και μία σταθερή κατάσταση, με μια περιφρουρούμενη κατάσταση, έχω τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους ψυχολόγους…», ανέφερε αρχικά ο Σταμάτης Γαρδέλης. «Αισθάνομαι τη σιγουριά των επιστημόνων δίπλα μου και ξεκουράζομαι. Δηλαδή, έχω μπει σε έναν ρυθμό… Κάποιες σκοτεινές, μαύρες, δυσοίωνες σκέψεις έχουν λίγο μείνει στην άκρη», τόνισε συνεχίζοντας: «Μου δίνει πολλή δύναμη και κουράγιο η αγάπη του κόσμου, που τη βλέπω και από εδώ και από τους επισκέπτες που έρχονται στους ασθενείς και από το νοσηλευτικό προσωπικό και από τους ανθρώπους όλους που εργάζονται σε αυτό το ψυχιατρικό ίδρυμα, το οποίο είναι πολύ παρεξηγημένο. Το Δαφνί δεν είναι ένα τρελάδικο με την τρέχουσα, απλή έννοια. Το Δαφνί είναι μια ανώτερη ψυχιατρική κλινική, από πάρα πολύ αξιόλογους ανθρώπους, οι οποίοι διδάσκουν τους δρόμους για να ανακαλύψει και να βρει κανείς και να ξεψαχνίσει της ψυχής του τα βάθη».

Αναφορικά με τη μητέρα του, ο Σταμάτης Γαρδέλης είπε: «Μου έδειξαν σε βίντεο ότι πήραν τηλέφωνο τη μητέρα μου και της είπαν “ο γιος σου βρίσκεται σε ψυχιατρείο”. Στον Θεό που πιστεύετε…».

Λάμπης Λιβιεράτος

Τη δική του περιπέτεια έχει περάσει ο Λάμπης Λιβιεράτος, ο οποίος βέβαια έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο και κοιτάζει μπροστά. «Ζήτησα μια ιατρική βοήθεια όπως χιλιάδες κόσμος. Μπήκα στην ψυχιατρική κλινική με συμβουλή του γιατρού μου, και δική μου πρωτοβουλία. Πάρα πολλοί άνθρωποι πια παίρνουν αντικαταθλιπτικά. Δεν είναι σπάνιο, ούτε ασυνήθιστο. Έτσι έγινε και με μένα. Στο νοσοκομείο είδα ανθρώπους με πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από τα δικά μου. Χρειάστηκα ιατρική βοήθεια και τη ζήτησα. Τώρα είμαι πολύ καλύτερα, είμαι μια χαρά», δήλωνε το 2012 το λαϊκό είδωλο της δεκαετίας του '90 με τους χιλιάδες θαυμαστές.

Τα οικονομικά προβλήματα, το διαζύγιο με την Εύη Αδάμ, η απώλεια του αδελφού του, οδήγησαν τον τραγουδιστή σε αδιέξοδο. Πλέον, 11 χρόνια μετά, είναι στην καλύτερη και πιο ώριμη φάση του αποδεικνύοντας ότι η δύναμη της ψυχής είναι μεγάλη υπόθεση. Σε πρόσφατη συνέντευξή του δεν δίστασε να πει: «Με καταδιώκει το γεγονός ότι μπήκα στο ψυχιατρείο, αλλά επειδή έχω και παιδιά και θέλω να κατανοήσουν πλήρως τι έχω ζήσει στη ζωή μου... και όταν "γκουγκλάρει" κανείς το όνομά μου βγάζει “Λιβιεράτος ψυχιατρείο”, δεν θέλω να νομίζουν ότι ο πατέρας τους είναι τρελός. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η σύνδεση, του ψυχιατρείου με τους τρελούς» είπε και συνέχισε: «Υπάρχει αυτό το τεράστιο λάθος της κοινωνίας ότι υπάρχει η σύνδεση του ψυχιατρείο με τους τρελούς γιατί αποτρέπει ανθρώπους με προβλήματα να ζητούν βοήθεια. Με τη σωστή βοήθεια ξεπερνάς το πρόβλημα και βγαίνεις πιο δυνατός».

Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου

Η ηθοποιός Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου έχει μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπισε. Το 2016, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Κλεμμένα όνειρα», που νοσηλευόταν στο Δαφνί, το είχε σκάσει, καταγγέλλοντας μάλιστα τους γονείς της για παράνομο εγκλεισμό λόγω περιουσιακών θεμάτων. Δύο χρόνια αργότερα, και ενώ η Μπουτεράκου είχε έρθει πιο κοντά με τους γονείς της, αποφάσισε να νοσηλευτεί με τη θέλησή της στην ψυχιατρική κλινική. Η ταλαντούχα ηθοποιός έχει αναφερθεί στην απόφασή της να οδηγηθεί στο Δαφνί, έπειτα από περιπέτεια που είχε με την οικογένειά της.

«Ήθελα να γνωρίσω στους δικούς μου ανθρώπους τον νέο μου σύντροφο, με σκοπό να επισημοποιήσουμε κάποια στιγμή τη σχέση μας. Εκεί, ανάμεσα σε μένα και στους γονείς μου, έγιναν πολλά που δεν θέλω να θυμάμαι. Φεύγοντας από το σπίτι μου, βρισκόμουν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Όταν είδα λοιπόν ένα περιπολικό απέναντι από το σπίτι, το πλησίασα και μετέφερα στους αστυνομικούς όλη την ιστορία που είχε συμβεί. Εκείνοι είδαν ότι ήμουν σε άθλια κατάσταση, αλλά δεν μπορούσαν, όπως μου είπαν, να κάνουν τίποτα και με παρέπεμψαν να πάω να κάνω καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Δεν το έκανα γιατί, όπως τους εξήγησα, λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου δεν υπήρχε κανείς να με βοηθήσει. Όλα υπολειτουργούσαν», έλεγε η ηθοποιός και συνέχιζε την αφήγησή της: «Από εκεί έφυγα και πήγα στην επιχείρηση του συντρόφου μου τρέχοντας. Πήγα να περάσω από μια σχισμή που υπήρχε στη μάντρα με σκοπό να του μεταφέρω ένα μήνυμα για να με βοηθήσει. Ήταν το συνθηματικό μας αυτό το μέρος. Εκεί χτύπησα και αριστερό μου χέρι, που έπαθε συντριπτικό κάταγμα. Οι άντρες της εταιρίας σεκιούριτι που με είδαν να προσπαθώ να μπω στον φυλασσόμενο χώρο με έπιασαν φοβούμενοι ότι θα τους ληστέψω. Όμως μετά κατάλαβαν ότι δεν είμαι κλέφτρα! Τους εξήγησα ότι απλά ήθελα να μεταφέρω στον σύντροφό μου το μήνυμα για να με βοηθήσει. Με λίγα λόγια, επιδίωξα να μπω σε ένα ίδρυμα και όχι στις φυλακές, για να είμαι ασφαλής. Ήθελα ένα καταφύγιο εκείνη τη στιγμή να κουρνιάσω. Τίποτα άλλο. Και με έβαλαν στο Δαφνί, στον 5ο θάλαμο του 9ου τμήματος, για να έχω ένα μέρος ασφαλές να μένω», έλεγε τότε η Μπουτεράκου.

Ερρικός Πετιλόν

Για την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, αλλά και τον εθισμό του στα ναρκωτικά αναφέρθηκε κατά το παρελθόν ο Ερρίκος Πετιλόν. Ο παρουσιαστής και μοντέλο, που θεωρήθηκε για πολλές γυναίκες ένας από τους ωραιότερους Έλληνες, είχε ανοίξει την καρδιά του μιλώντας για τις δυσκολίες που έχει βιώσει. «Νοσηλεύτηκα για πέντε ημέρες στην Παθολογική Κλινική στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο. Η εισαγωγή μου όμως δεν είχε να κάνει με ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα, αλλά με παθολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκα. Πήγα εκεί για να κάνω τις εξετάσεις, γιατί έχει εξαιρετικό ιατρικό προσωπικό και με γνωρίζουν κιόλας. Το ότι νοσηλεύτηκα μόνο για πέντε ημέρες αποδεικνύει του λόγου μου το αληθές. Οι γιατροί μάλιστα που έλεγξαν τις εξετάσεις μου, μού είπαν πως όλες είναι σαν του μικρού παιδιού. Αν είχα κάνει εισαγωγή για ουσίες και εξαρτήσεις, θα έκανα μήνες μέσα έγκλειστος και δεν θα ήταν θέμα ημερών», έχει παραδεχτεί.

Έφη Θώδη

Όσο για την Έφη Θώδη, το «αηδόνι» του παραδοσιακού ελληνικού τραγουδιού όπως την αποκαλούσαν πολλοί, ζήτησε τη βοήθεια ειδικού ωστόσο οι ανακρίβειες και τα ψέματα που γράφτηκαν για εκείνη ήταν πολλά. Αφήνοντας τα πάντα πίσω της, πριν από κάποιους μήνες, είχε παραχωρήσει συνέντευξη ξεκαθαρίζοντας: «Θέλω να αναφερθώ σε αυτό το θέμα, γιατί δεν θα τους αφήσω στον Θεό, όπως έλεγα αρχικά. Θα βάλω τους δικηγόρους μου και όποιος γράψει κάτι για μένα, θα με βρει αντιμέτωπη. Αρκετά τους ανέχτηκα να γράφουν τα διάφορα στο ίντερνετ για μένα. Όλα αυτά που λένε είναι ψέματα» είπε αρχικά συνεχίζοντας: «Ήταν νοσοκομείο και όχι ψυχιατρείο. Είχαν πειραχτεί τα νεύρα μου, πού είναι το κακό, η πρώτη είμαι ή η τελευταία; Έπρεπε να με ξεσκίσουν και να με φάνε όπως με φάγανε;».

