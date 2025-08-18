«Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κοιμηθεί σπίτι του σήμερα» - Τι λέει η πλευρά του τραγουδιστή στο Newsbomb

«Δεν έχω κανένα ψυχικό νόσημα», επαναλαμβάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσω του δικηγόρου του, Γιώργου Μερκουλίδη στο Newsbomb, ενώ ετοιμάζεται να τον επισκεφθεί στο Δρομοκαΐτειο όπου νοσηλεύεται από τις 14 Αυγούστου.

«Είμαι υγιής και δυνατός και σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξή σας», συμπληρώνει ο τραγουδιστής μέσω του κ. Μερκουλίδη.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο δικηγόρος του τραγουδιστή ανέφερε πως «ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κοιμηθεί απόψε στο σπίτι του», δίνοντας τέλος στα σενάρια για επιπλέον νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο.

Πάντως ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε μιλώντας στο Newsbomb πως σήμερα οι γιατροί στην ψυχιατρική κλινική θα συνεκτιμήσουν την κατάσταση του τραγουδιστή πριν αποφασίσουν να λάβει εξιτήριο.

«Υπήρξε άθλια μεθόδευση»

Ο δημοφιλής τραγουδιστής «έλυσε» τη σιωπή του με δήλωση στον τηλεοπτικό σταθμό STAR, μέσω του δικηγόρου του, κάνοντας λόγο για «άθλια μεθόδευση», ενώ ξεκαθάρισε πως «δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα».

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση για την στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή την δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

