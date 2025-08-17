Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κόντρες με την οικογένειά του, ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο και η νέα απάντηση

Μπορεί ο Γιώργος Μαζωνάκης να δηλώνει μέσω του δικηγόρου του «είμαι υγιής και ακμαίος» και το κύμα συμπαράστασης που έχει δημιουργηθεί υπέρ του τραγουδιστή να γιγαντώνεται, όμως η οικογένειά του τοποθετήθηκε για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, τονίζοντας ότι η υγεία και η ασφάλειά του είναι προτεραιότητα.

Η οικογένεια με ανακοίνωσή της (διαμέσω της δικηγορικής εταιρείας «Βλάσσης και Συνεργάτες»), υπογραμμίζει ότι δεν ασχολείται με τίποτα πέρα από την ασφάλειά του. «Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η πλήρης δήλωση της οικογένειας έχει ως εξής:

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σπύρος Βλάσσης

VLASSIS & ASSOCIATES LAW FIRM».

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θέλουν τη φυσική μου εξόντωση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, πάντως, μία μέρα μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο (με εισαγγελική εντολή) είχε επιρρίψει ευθύνες στην οικογένειά του, δηλώνοντας μέσω του δικηγόρου του ότι όλα έγιναν «με δόλο» με σκοπό «τη φυσική μου εξόντωση» και «την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων». Ο τραγουδιστής επισήμανε ότι ο εγκλεισμός του συνέβη λίγες ημέρες πριν προχωρήσει σε καταθέσεις μηνύσεων για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Όπως είχε αποκαλύψει το Newsbomb.gr, συγγενείς του Γιώργου Μαζωνάκη είχαν εμφανιστεί το πρωί της 14ης Αυγούστου στο αστυνομικό τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης, φέρνοντας μαζί τους την εισαγγελική παραγγελία και παρέδωσαν κατάθεση.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί μετέβησαν στην κατοικία του στα νότια προάστια και τον μετέφεραν στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο εφημέρευε εκείνη την ημέρα.

Σε ερώτηση για το πότε θα βγει από τη δομή, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, σημείωσε ότι «θα βγει άμεσα, δεν έχει κάτι ψυχιατρικό» και πρόσθεσε πως «δεν έγινε απολύτως τίποτα, κανένας τσακωμός ή φασαρία που να δικαιολογεί» τον εγκλεισμό.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη είχε αποκαλύψει ακόμη ότι «τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν υπάρχει φυσική παρουσία του Γιώργου με τους στενούς συγγενείς του. Η μόνη συνάντηση έγινε πριν από 4 μήνες με την αδελφή του, τον γαμπρό του και τον δικηγόρο τους στο σπίτι μου όπου τέθηκαν κάποια θέματα αλλά δεν βρέθηκε κάποια λύση. Εμείς τους δηλώσαμε απεριφράστως ότι θα τα πούμε στις αίθουσες των δικαστηρίων».

Υπήρξε και δεύτερη προσπάθεια της αδελφής του να τον επισκεφθεί πριν από έναν μήνα, την οποία ο τραγουδιστής απέρριψε.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης κατέληξε λέγοντας ότι «ετοιμαζόμασταν τον Σεπτέμβριο να καταθέσουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχει διαπράξει η αδελφή του, κακουργηματικού χαρακτήρα».

«Θα βγει από το κολαστήριο τη Δευτέρα» απαντά ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη

Με νέες τους δηλώσεις, ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης τόνισε πως η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη είναι «εξαιρετική», ενώ ανυπομονεί να βγει από αυτό το «κολαστήριο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο Star.

«Ουδέποτε ζήτησε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Είμαστε πεπεισμένοι και σίγουροι ότι την πρώτη εργάσιμη μέρα, τη Δευτέρα θα βγει από αυτό το κολαστήριο. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, είναι υγιής, απλά είναι πικραμένος και αγανακτισμένος.

Όλα αυτά είναι ψευδή, συκοφαντικά και άθλια. Δεν είχαν καθημερινή επαφή και συναναστροφή».

