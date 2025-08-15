«Θέλουν να με εξοντώσουν» - Το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το απόγευμα της Πέμπτης 14 Αυγούστου οδηγήθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο έπειτα από εισαγγελική εντολή, μετά από αίτημα συγγενικών του προσώπων. Όπως έγινε γνωστό, το πρωί της ίδιας ημέρας οι οικείοι του προσκόμισαν την εισαγγελική παραγγελία στο τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης και κατέθεσαν, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να μεταφερθεί στο Δρομοκαΐτειο, που εφημέρευε.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, μετέφερε σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου τα λόγια του καλλιτέχνη: «Νιώθω αγανακτισμένος και πικραμένος για τη μεθοδευόμενη προσπάθεια συγγενικών μου προσώπων να με εξοντώσουν φυσικά, εξυπηρετώντας τα ιδιοτελή τους συμφέροντα. Με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μια κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος, με τα οποία έχω δικαστική διένεξη. Ο εγκλεισμός μου σε ψυχιατρική κλινική έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου».

Νέες νομικές κινήσεις για αμφισβήτηση του εγκλεισμού

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι πρόκειται για «μεθοδευμένη και κατασκευασμένη περίπτωση», καθώς το αίτημα των συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθμού υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για να κριθεί ότι ο καλλιτέχνης χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι θα κινηθούν όλες οι νομικές διαδικασίες την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη προκειμένου να αμφισβητήσουν τον εγκλεισμό.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως: «Θα καταθέσουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα».

Η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2024, ο γνωστός καλλιτέχνης είχε καταθέσει δύο αγωγές κατά της αδερφής του, με αφορμή τη διαμάχη που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους. Σε εκείνη τη χρονική περίοδο, ο τραγουδιστής είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:

«Όλα εδώ πληρώνονται… η ζημιά μέσα μου είναι το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου».

Η κόντρα μεταξύ των δύο αδερφών έγινε γνωστή στα μέσα ενημέρωσης τον Μάιο του 2024, όταν ο δικηγόρος του τραγουδιστή είχε μιλήσει για «μείζονα αντιδικία» με την αδερφή του, με στόχο όπως είχε αναφέρει «τη διασφάλιση της περιουσιακής του κατάστασης και της επαγγελματικής του διαδρομής».

Μέχρι και το 2019-2020, η Βάσω Μαζωνάκη εκτελούσε χρέη μάνατζερ και είχε τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του αδερφού της. Οι πρώτες φήμες για τριγμούς στη σχέση τους είχαν ακουστεί ήδη από το 2014-2015, επίσης για οικονομικά ζητήματα, ωστόσο τότε οι διαφορές είχαν λυθεί γρήγορα.

Ο τραγουδιστής είχε εκφράσει δημόσια την εμπιστοσύνη του προς την αδερφή του, η οποία βρισκόταν πάντοτε στο πλευρό του στις επαγγελματικές του εμφανίσεις μέχρι και το 2019. Όμως, από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης ξεκίνησε να εμφανίζεται στο «Κέντρο Αθηνών» το 2021, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του μια καθημερινή μέρα (την Πέμπτη) –μια κίνηση που είχε σχολιαστεί έντονα τότε– η Βάσω Μαζωνάκη δεν εμφανίστηκε ξανά, ενώ η διαχείριση του management πέρασε σε άλλα χέρια.

