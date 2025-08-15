«Θέλουν να με εξοντώσουν» - Το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη διευκρίνισε ότι θα κινηθούν όλες οι νομικές διαδικασίες την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη προκειμένου να αμφισβητήσουν τον εγκλεισμό

Newsbomb

«Θέλουν να με εξοντώσουν» - Το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο
Instagram
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το απόγευμα της Πέμπτης 14 Αυγούστου οδηγήθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο έπειτα από εισαγγελική εντολή, μετά από αίτημα συγγενικών του προσώπων. Όπως έγινε γνωστό, το πρωί της ίδιας ημέρας οι οικείοι του προσκόμισαν την εισαγγελική παραγγελία στο τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης και κατέθεσαν, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να μεταφερθεί στο Δρομοκαΐτειο, που εφημέρευε.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, μετέφερε σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου τα λόγια του καλλιτέχνη: «Νιώθω αγανακτισμένος και πικραμένος για τη μεθοδευόμενη προσπάθεια συγγενικών μου προσώπων να με εξοντώσουν φυσικά, εξυπηρετώντας τα ιδιοτελή τους συμφέροντα. Με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μια κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος, με τα οποία έχω δικαστική διένεξη. Ο εγκλεισμός μου σε ψυχιατρική κλινική έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου».

Νέες νομικές κινήσεις για αμφισβήτηση του εγκλεισμού

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι πρόκειται για «μεθοδευμένη και κατασκευασμένη περίπτωση», καθώς το αίτημα των συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθμού υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για να κριθεί ότι ο καλλιτέχνης χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι θα κινηθούν όλες οι νομικές διαδικασίες την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη προκειμένου να αμφισβητήσουν τον εγκλεισμό.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως: «Θα καταθέσουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα».

Η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2024, ο γνωστός καλλιτέχνης είχε καταθέσει δύο αγωγές κατά της αδερφής του, με αφορμή τη διαμάχη που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους. Σε εκείνη τη χρονική περίοδο, ο τραγουδιστής είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:
«Όλα εδώ πληρώνονται… η ζημιά μέσα μου είναι το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου».

Η κόντρα μεταξύ των δύο αδερφών έγινε γνωστή στα μέσα ενημέρωσης τον Μάιο του 2024, όταν ο δικηγόρος του τραγουδιστή είχε μιλήσει για «μείζονα αντιδικία» με την αδερφή του, με στόχο όπως είχε αναφέρει «τη διασφάλιση της περιουσιακής του κατάστασης και της επαγγελματικής του διαδρομής».

Μέχρι και το 2019-2020, η Βάσω Μαζωνάκη εκτελούσε χρέη μάνατζερ και είχε τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του αδερφού της. Οι πρώτες φήμες για τριγμούς στη σχέση τους είχαν ακουστεί ήδη από το 2014-2015, επίσης για οικονομικά ζητήματα, ωστόσο τότε οι διαφορές είχαν λυθεί γρήγορα.

Ο τραγουδιστής είχε εκφράσει δημόσια την εμπιστοσύνη του προς την αδερφή του, η οποία βρισκόταν πάντοτε στο πλευρό του στις επαγγελματικές του εμφανίσεις μέχρι και το 2019. Όμως, από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης ξεκίνησε να εμφανίζεται στο «Κέντρο Αθηνών» το 2021, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του μια καθημερινή μέρα (την Πέμπτη) –μια κίνηση που είχε σχολιαστεί έντονα τότε– η Βάσω Μαζωνάκη δεν εμφανίστηκε ξανά, ενώ η διαχείριση του management πέρασε σε άλλα χέρια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλουν να με εξοντώσουν» - Το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο - Δικαστική ρελάνς κατά της αδερφής του ετοιμάζει ο δικηγόρος του

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Ένας νεκρός μετά από πυροβολισμούς κοντά σε τζαμί

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Χίλαρι Κλίντον θα προτείνει τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης αν τερματίσει τον πόλεμο χωρίς η Ουκρανία να χάσει εδάφη

20:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρόβλημα με Μούσα, πιθανό να χάσει το Eurobasket ο Βόσνιος

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Σοβαρό ατύχημα με πυροσβέστη που έπεσε σε χαράδρα

19:44LIFESTYLE

Taylor Swift και Blake Lively σε κρίση - Οι θαυμαστές τους συνδέουν το τραγούδι «Ruin the Friendship» με τη σχέση τους

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 14χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανηγύρι

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε η τιμή του φούτερ «ΕΣΣΔ» που φόρεσε ο Λαβρόφ

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι αλλάζει από 5 Σεπτέμβριου

19:04ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Φτιάχνουν κλίμα για 7ώρες διαβουλεύσεις - Κινήσεις σκακιέρας

19:02LIFESTYLE

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Δεν τον αναγνώρισαν σε πάρτυ στην Ίμπιζα και...κόλλησε στην ουρά

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Δήμο Νέστου κοντά στην Κεραμωτή

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Νέα Υόρκη: Έκρηξη στο Μανχάταν - Μαύρος καπνός κάλυψε την πόλη - Δείτε βίντεο

18:30ΕΛΛΑΔΑ

«Κάηκαν όλα, το σπίτι που ζούσα μια ζωή, το νησί είναι μαύρο, δεν έχουμε τίποτα» - Η απόγνωση κατοίκου στο Newsbomb

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Με λαμπρότητα ο εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία Σουμελά - Δείτε εικόνες

18:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απανθρωπιά: Bullying σε 16χρονη αθλήτρια για την εμφάνισή της

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Ισχυροί βόρειοι άνεμοι σάρωσαν το Αιγαίο - Ριπές έως 92 χλμ/ώρα στην Παξιμάδα Καρύστου

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον ΧΥΤΑ της Νάξου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι αλλάζει από 5 Σεπτέμβριου

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Αρχίζουν οι βροχές – Πότε αναμένεται η πρώτη κακοκαιρία στην Ελλάδα

19:04ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Φτιάχνουν κλίμα για 7ώρες διαβουλεύσεις - Κινήσεις σκακιέρας

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ποιοι καλλιτέχνες τον στηρίζουν - Η διαμάχη με την αδερφή του, ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο και το «είμαι ακμαίος» του τραγουδιστή

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 14χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανηγύρι

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Νέα Υόρκη: Έκρηξη στο Μανχάταν - Μαύρος καπνός κάλυψε την πόλη - Δείτε βίντεο

20:20ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλουν να με εξοντώσουν» - Το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο - Δικαστική ρελάνς κατά της αδερφής του ετοιμάζει ο δικηγόρος του

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

18:30ΕΛΛΑΔΑ

«Κάηκαν όλα, το σπίτι που ζούσα μια ζωή, το νησί είναι μαύρο, δεν έχουμε τίποτα» - Η απόγνωση κατοίκου στο Newsbomb

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε η τιμή του φούτερ «ΕΣΣΔ» που φόρεσε ο Λαβρόφ

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις, απειλές και φωνές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

18:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τα «Φιδάκια της Παναγίας» στο Ληξούρι - Το θαύμα που συγκινεί την Κεφαλονιά κάθε Δεκαπενταύγουστο

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί δεν έγινε ούτε φέτος η Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα - Το τουρκικό γινάτι και οι συντεταγμένες απαγορεύσεις

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο… κινηματογραφικός έρωτας Βρετανίδας τουρίστριας με σερβιτόρο στη Ζάκυνθο – «Ήξερα από την αρχή πως ήταν κάτι αληθινό»

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Παγετωνική έκρηξη στην Αλάσκα πριν από τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν - Βίντεο

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι» - Τι υποστήριξε ο 19χρονος για τη φωτιά στα Συχαινά

23:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική πρόβλεψη σεισμολόγων: Έρχεται ο «μεγάλος σεισμός» - Πού θα χτυπήσουν 8 Ρίχτερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ