Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις και απειλές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

Νέες λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσφατο περιστατικό που έχει προκαλέσει συζητήσεις γύρω από τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως πληροφορήθηκε το Newsbomb, ο γνωστός τραγουδιστής το πρωί της Πέμπτης πριν μεταφερθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» βρέθηκε σε κατάσταση σύγχυσης και φέρεται να απευθύνθηκε σε άτομα του κοντινού του κύκλου με βαριές και ακατανόητες εκφράσεις, λέγοντας τους: «Όλοι έξω, φύγετε, είστε έμποροι ναρκωτικών».

Η ατάκα αυτή, που ειπώθηκε σε μια στιγμή όπου ο καλλιτέχνης φαίνεται να μην είχε πλήρη διαύγεια, προκάλεσε αμηχανία και ανησυχία στους παρευρισκόμενους. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το κλίμα ήταν φορτισμένο και ότι η συμπεριφορά του χαρακτηριζόταν από ασυνήθιστη ένταση.

Υπενθυμίζεται πως ο γνωστός τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο Δημόσιο Ψυχιατρείο έπειτα από εισαγγελική εντολή και αναμένεται το επόμενο διάστημα, μετά από αίτημα της οικογένειάς του, να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική για να συνεχιστεί η νοσηλεία του. Σύμφωνα με πληροφορίες επίσης του Newsbomb, την εισαγγελική εντολή για την εισαγωγή του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο ζήτησαν η αδερφή του και ο πατέρας του τραγουδιστή.

Η διακοπή της συναυλίας

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Μαζωνάκη απασχολεί την επικαιρότητα για γεγονότα εκτός μουσικής σκηνής. Το προηγούμενο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει αναφορές για αλλοπρόσαλλες αντιδράσεις και έντονες εξάρσεις σε δημόσιους χώρους, με τους θαυμαστές του να εκφράζουν την αγωνία τους για την ψυχική και σωματική του υγεία.

Μάλιστα, τον Ιούνιο του 2025 ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε διακόψει τη συναυλία που έδινε στο γήπεδο «Χαλκάνορα Ιδαλίου» (Δάλι) στη Λευκωσία λόγω επεισοδίου ανάμεσα σε θεατές. Ο Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν αναζητούσε τους «ξεφτίλες» και τους «μάγκες», όπως τους αποκάλεσε, που είχαν προκαλέσει το επεισόδιο.

Μετά το επεισόδιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πει πως πέρασε καλά στη συναυλία και πως ζητούμενο για εκείνον είναι να υπάρχει σεβασμός μεταξύ των παρευρισκομένων σε ένα μαγαζί ή μια διοργάνωση: «Πέρασα πολύ καλά. Έγινε κάτι; Με τι να ξενερώσω; Αυτό ήταν λίγο και έδωσα πολλή σημασία. Πρέπει να σέβονται τους υπόλοιπους ανθρώπους, όχι τίποτα άλλο. Μεγάλη η κουβέντα η στενοχώρια. Έχω περάσει τόση στενοχώρια που αυτό ήταν το λιγότερο».

«Με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης θέλησε δώσει τη δική του απάντηση για όσα εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη 14 Αυγούστου. Τα λόγια του γνωστού τραγουδιστή μετέφερε πρόσωπο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του.

Τη δήλωση συνέταξε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Γιώργος Β. Μερκουλίδης και μεταφέρθηκε εξ ονόματος του καλλιτέχνη. Όπως αναφέρει ο εγκλεισμός του έγινε εν αγνοία του και μάλιστα από κοντινά του οικογενειακά πρόσωπα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο καλλιτέχνης: «Σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ξαφνικά σήμερα το πρωί γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με το νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος και βαθμού υποβάλλουν αίτημα στον εισαγγελέα, ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρίζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εντολέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενήσε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν, αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, επειδή η μεθόδευση και κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του 15Αύγουστου με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων.

Ο Ναπολέοντας έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί. Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός».

Υπενθυμίζεται ότι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» εισήχθη το πρωί της Πέμπτης 14 Αυγούστου,

Διαβάστε επίσης