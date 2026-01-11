Φυλακές Μαλανδρίνου: «Κατάστημα κινητής τηλεφωνίας» κρυμμένο σε τηλεόραση - Δύο συλλήψεις

Ένα ολόκληρο... κατάστημα με κινητά τηλέφωνα και αξεσουάρ «κρυβόταν» σε τηλεόραση που προσπάθησαν να περάσουν σε έγκλειστους των φυλακών υψίστης ασφαλείας στο Μαλανδρίνο Φωκίδας.

Συγκεκριμένα, ένας 27χρονος Έλληνας και ένας 29χρονος υπήκοος Βενεζουέλας προσπάθησαν να περάσουν σε πλάτη τηλεόρασης:

22 κινητά τηλέφωνα,

15 κάρτες sim,

11 φορτιστές,

7 ακουστικά,

8 ασύρματες συσκευές και

3 προστατευτικά κρύσταλλα για τις οθόνες των κινητών

Την τηλεόραση 40 ιντσών παρέδωσαν οι δύο νεαροί το πρωί του Σαββάτου (11/01) στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, εκτός επισκεπτηρίου, με σκοπό να την παραλάβουν δύο Έλληνες έγκλειστοι στο σωφρονιστικό κατάστημα.



Οι εξωτερικοί φρουροί του καταστήματος, θεώρησαν ύποπτη την κίνησή τους να παραδώσουν την τηλεόραση στους δύο φυλακισμένους, ενώ δεν είχαν καμία συγγενική σχέση μαζί τους και ανοίγοντας την τηλεόραση εντόπισαν το «μίνι κατάστημα ειδών κινητής τηλεφωνίας».

Ενημερώθηκε η ΟΠΚΕ Φωκίδας και λίγο πριν από την Άμφισσα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο νεαροί που είχαν αφήσει την τηλεόραση στη φυλακή, ενώ συνελήφθησαν και δύο παραλήπτες της.



Όπως εκτιμούν αξιωματικοί της αστυνομίας, τα κινητά και όλα τα παρελκόμενα θα τα πωλούσαν αδρά σε άλλους κρατούμενους των φυλακών Μαλανδρίνου.

