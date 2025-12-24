Ηρωίνη εντοπίστηκε στα μαγειρεία του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης «Κρήτη 1»
Τα ναρκωτικά τα οποία κατασχέθηκαν, είχε κρύψει κρατούμενος, προκειμένου να διοχετευτούν σε πτέρυγες του καταστήματος
Ποσότητα ηρωίνης εντοπίστηκε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1 στην Αγυιά Χανίων.
Πρόκειται για 4,4 γραμμάρια ηρωίνης συσκευασμένη σε φιξάκια, επιμελώς κρυμμένα σε κρυφό σημείο σε χώρο των μαγειρείων του Σωφρονιστικού Καταστήματος, την οποία εντόπισαν σήμερα σωφρονιστικοί υπάλληλοι.
Τα ναρκωτικά τα οποία κατασχέθηκαν, είχε κρύψει κρατούμενος, προκειμένου να διοχετευτούν σε πτέρυγες του καταστήματος.
