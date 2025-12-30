Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού - Στα «χέρια» της ΕΛ.ΑΣ. δύο κινητά

Αστυνομική επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού

Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού - Στα «χέρια» της ΕΛ.ΑΣ. δύο κινητά
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, 30 Δεκεμβρίου 2025, αστυνομική επιχείρηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., πραγματοποιήθηκε, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έλεγχος στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Στο πλαίσιο αυτό, κατελήφθη 28χρονος έγκλειστος αλλοδαπός να κατέχει κινητό τηλέφωνο, ενώ κατά την έρευνα εντοπίστηκε ακόμα ένα κινητό τηλέφωνο σε κοινόχρηστο χώρο.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.

