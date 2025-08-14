Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο «Δρομοκαΐτειο» με εισαγγελική εντολή

Στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» εισήχθη σήμερα το πρωί, Πέμπτη 14 Αυγούστου, ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από εισαγγελική εντολή.

Ο καλλιτέχνης αναμένεται το επόμενο διάστημα, μετά από αίτημα τόσο του ίδιου όσο και της οικογένειάς του, να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική για να συνεχιστεί η νοσηλεία του σε πιο οικείο και εξατομικευμένο περιβάλλον.

Η αδερφή και ο πατέρας του ζήτησαν την εισαγγελική εντολή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την εισαγγελική εντολή για την εισαγωγή του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο ζήτησαν η αδερφή του και ο πατέρας του τραγουδιστή.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2024, ο γνωστός καλλιτέχνης είχε καταθέσει δύο αγωγές κατά της αδερφής του, με αφορμή τη διαμάχη που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους. Σε εκείνη τη χρονική περίοδο, ο τραγουδιστής είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:

«Όλα εδώ πληρώνονται… η ζημιά μέσα μου είναι το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου».

Η κόντρα μεταξύ των δύο αδερφών έγινε γνωστή στα μέσα ενημέρωσης τον Μάιο του 2024, όταν ο δικηγόρος του τραγουδιστή είχε μιλήσει για «μείζονα αντιδικία» με την αδερφή του, με στόχο όπως είχε αναφέρει «τη διασφάλιση της περιουσιακής του κατάστασης και της επαγγελματικής του διαδρομής».

Μέχρι και το 2019-2020, η Βάσω Μαζωνάκη εκτελούσε χρέη μάνατζερ και είχε τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του αδερφού της. Οι πρώτες φήμες για τριγμούς στη σχέση τους είχαν ακουστεί ήδη από το 2014-2015, επίσης για οικονομικά ζητήματα, ωστόσο τότε οι διαφορές είχαν λυθεί γρήγορα.

Ο τραγουδιστής είχε εκφράσει δημόσια την εμπιστοσύνη του προς την αδερφή του, η οποία βρισκόταν πάντοτε στο πλευρό του στις επαγγελματικές του εμφανίσεις μέχρι και το 2019. Όμως, από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης ξεκίνησε να εμφανίζεται στο «Κέντρο Αθηνών» το 2021, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του μια καθημερινή μέρα (την Πέμπτη) –μια κίνηση που είχε σχολιαστεί έντονα τότε– η Βάσω Μαζωνάκη δεν εμφανίστηκε ξανά, ενώ η διαχείριση του management πέρασε σε άλλα χέρια.