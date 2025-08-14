Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική
Δύσκολες ώρες για τον αγαπημένο τραγουδιστή
Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική που εφημέρευε εισήχθη σήμερα (14/8) ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπου και νοσηλεύεται.
Ο τραγουδιστής αναμένεται το επόμενο διάστημα μετά από αίτημα του ίδιου και της οικογένειάς του, να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.
Ο τραγουδιστής εμφανιζόταν στο Fever τον χειμώνα ενώ τον Ιούνιο του 2025 είχε τραγουδήσει στο γήπεδο «Χαλκάνορα Ιδαλίου» (Δάλι), στη Λευκωσία, διακόπτοντας το πρόγραμμά του.
