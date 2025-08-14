Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική

Δύσκολες ώρες για τον αγαπημένο τραγουδιστή

Δημήτρης Δρίζος

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική που εφημέρευε εισήχθη σήμερα (14/8) ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπου και νοσηλεύεται.

Ο τραγουδιστής αναμένεται το επόμενο διάστημα μετά από αίτημα του ίδιου και της οικογένειάς του, να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.

Ο τραγουδιστής εμφανιζόταν στο Fever τον χειμώνα ενώ τον Ιούνιο του 2025 είχε τραγουδήσει στο γήπεδο «Χαλκάνορα Ιδαλίου» (Δάλι), στη Λευκωσία, διακόπτοντας το πρόγραμμά του.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:20ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος στην Αλάσκα: Λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου, τόνισε το Κρεμλίνο

18:18LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Το δράμα της τυφλής συζύγου του

18:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 6 περιοχές - Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η ιστορική εκκλησία των Μοιραιίκων κάηκε προπαραμονή Δεκαπενταύγουστου - «Χάσαμε την ψυχή του χωριού», λένε κάτοικοι στο Newsbomb

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν η σύνοδος στην Αλάσκα πάει καλά θα καλέσω τον Ζελένσκι για δεύτερη συνάντηση»

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα καταλήξει σε συμφωνία ο Πούτιν - Στο νου του Αμερικανού προέδρου η τριμερής με Ζελένσκι

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Τέσσερις νεκροί από εκρήξεις στην Ιντλίμπ - Δείτε βίντεο

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Τι πραγματικά θέλει να κερδίσει ο Πούτιν από τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα

17:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οριστικά τέλος ο Έρικ Λαμέλα από την Ένωση

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Δεκάδες νεκροί από κατολισθήσεις στο Κασμίρ - Τουλάχιστον 35 τραυματίες

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματισμός γυναίκας στον καταρράκτη Νεγάδων στα Ιωάννινα

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο «Δρομοκαΐτειο» με εισαγγελική εντολή

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Ταΐβάν: Η στιγμή που φτερό αεροπλάνου χτυπάει στο διάδρομο - Προσγειώθηκε κατά τη διάρκεια τυφώνα - Δείτε βίντεο

17:03ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μονή Σινά υπό πίεση: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δοκιμάζει τα όρια της δικαιοδοσίας του

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Η ανατριχιαστική ανακάλυψη του ιατροδικαστή - Σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για τη φωτιά στη Λαυρεωτική - Έλεγχος σε 104 κτίρια

16:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο «Δρομοκαΐτειο» με εισαγγελική εντολή

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

18:18LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Το δράμα της τυφλής συζύγου του

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική

14:13ΕΛΛΑΔΑ

14 Αυγούστου 2005: Η πτήση - φάντασμα της Helios προς τον θάνατο, συνοδεία δύο F 16 - Ο ηρωισμός ενός ανθρώπου έσωσε την Αθήνα

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική πρόβλεψη σεισμολόγων: Έρχεται ο «μεγάλος σεισμός» - Πού θα χτυπήσουν 8 Ρίχτερ

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν η σύνοδος στην Αλάσκα πάει καλά θα καλέσω τον Ζελένσκι για δεύτερη συνάντηση»

16:39ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινα τρεις και κοιμόμουν μετά από 3 μέρες»: Τι λέει ο TikToker-αστυνομικός που βρέθηκε με 153 γραμμάρια κοκαΐνη

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

11:17LIFESTYLE

Εξερράγη ο Γιώργος Μαζωνάκης: Διέκοψε συναυλία στην Κύπρο - «Να σας πω ρε ξεφτίλες»

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Η ανατριχιαστική ανακάλυψη του ιατροδικαστή - Σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η ιστορική εκκλησία των Μοιραιίκων κάηκε προπαραμονή Δεκαπενταύγουστου - «Χάσαμε την ψυχή του χωριού», λένε κάτοικοι στο Newsbomb

18:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 6 περιοχές - Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει να την εκδώσετε

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Από βλάβη στη ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε η φωτιά στο Γηροκομείο

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιερά Σινδόνη: Ανατροπή που ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού - Εντοπίστηκε το αίμα του Ιησού;

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Τι πραγματικά θέλει να κερδίσει ο Πούτιν από τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ