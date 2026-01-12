Κρήτη: Στα λευκά η Βιάννος - Κλειστά σχολεία λόγω παγετού και δυσκολιών στο οδικό δίκτυο

Στα «λευκά ντύθηκαν» περιοχές της Βιάννου, καθώς η χιονόπτωση που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας δημιούργησε εντυπωσιακές εικόνες στα ορεινά. Την ίδια ώρα, ο παγετός και οι χαμηλές θερμοκρασίες οδήγησαν τον Δήμο σε απόφαση για κλειστές σχολικές μονάδες την Τρίτη 13/01, για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το neakriti, η κακοκαιρία φέρνει χιονοπτώσεις στα ορεινά και χαμηλές θερμοκρασίες που «κρατούν» το κρύο ιδιαίτερα έντονο από το βράδυ έως και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι εικόνες από την περιοχή είναι πραγματικά εντυπωσιακές, με το χιόνι να σκεπάζει δρόμους, στέγες και φυσικά τοπίο, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει… βουνό, ενώ σε αρκετά σημεία η χιονόπτωση συνεχίζεται ή παρουσιάζει αυξομειώσεις ανάλογα με την ένταση των φαινομένων.

Χιονίζει στη Βιάννο neakriti

Την ίδια ώρα, οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει παγετό σε σημεία του οδικού δικτύου, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά τις πρωινές ώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Βιάννου προχώρησε σε απόφαση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων για αύριο, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, με στόχο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα, δεν θα λειτουργήσουν:

το Γυμνάσιο Βιάννου

το Λύκειο Βιάννου

το Δημοτικό Σχολείο Άνω Βιάννου

το Νηπιαγωγείο Βιάννου

το Δημοτικό Σχολείο Εμπάρου

το Νηπιαγωγείο Εμπάρου

Επιπλέον, κλειστός θα παραμείνει και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Βιάννου, ενώ οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν κανονικά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συστήνουν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε δύσκολα σημεία και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, καθώς ο παγετός μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες, ακόμη κι εκεί όπου το χιόνι δεν είναι ορατό.