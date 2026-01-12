Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικο κορίτσι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις
Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ενός ανήλικου κοριτσιού περίπου 10-12 ετών από αυτοκίνητο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας στις 5.30 μ.μ. στη Λάρισα στη συμβολή των οδών Καρδίτσης και Σκοπάδων.
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές με την αστυνομία να σπεύδει στο σημείο, όπως και μηχανή ΕΚΑΒ και έπειτα ασθενοφόρο.
Οι διασώστες παρείχαν στο άτυχο κορίτσι τις πρώτες βοήθειες και το μετέφεραν στα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για περαιτέρω εξετάσεις και ιατρική φροντίδα.
