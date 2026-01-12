Καραμπόλα τριών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη - Τραυματίστηκαν τρία άτομα

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα 

Καραμπόλα τριών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη - Τραυματίστηκαν τρία άτομα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας, ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Νέους Επιβάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr στο τροχαίο που έγινε λίγο πριν τις 14:00 ενεπλάκησαν τρία οχήματα.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν τρία άτομα.

