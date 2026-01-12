Καραμπόλα τριών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη - Τραυματίστηκαν τρία άτομα
Στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας, ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Νέους Επιβάτες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr στο τροχαίο που έγινε λίγο πριν τις 14:00 ενεπλάκησαν τρία οχήματα.
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν τρία άτομα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:56 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα: Νέα προειδοποίηση προς τον Τραμπ για τη Γροιλανδία
16:41 ∙ LIFESTYLE
Survivor: Τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο – Ξεκινούν οι εντάσεις
16:40 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ