Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λάρισα – Ένας τραυματίας

Το αυτοκίνητο που εξετράπη της πορείας του

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στην επαρχιακή οδό Λάρισας – Καρδίτσας, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.

Από το τροχαίο σημειώθηκε ο τραυματισμός του οδηγού, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

