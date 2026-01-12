Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λάρισα – Ένας τραυματίας
Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στην επαρχιακή οδό Λάρισας – Καρδίτσας, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.
Από το τροχαίο σημειώθηκε ο τραυματισμός του οδηγού, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
