Χανιά: Οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο και «καρφώθηκε» σε κάγκελα - Νοσηλεύεται στην εντατική

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στα Χανιά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αναβάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr ο 33χρονος κινούνταν περίπου στις 03.20 στην παλιά εθνική οδό Χανίων Κισσάμου με κατεύθυνση από Χανιά προς Κίσσαμο, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, πέφτοντας σε μεταλλικά κιγκλιδώματα στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.

Ο νεαρός οδηγός υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στην εντατική σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με την καταγραφή της τροχαίας ο αναβάτης της μηχανής φορούσε προστατευτικό κράνος.

Από το τροχαίο, το μηχανάκι υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

