Από τα ερείπια στη δόξα: Μεταμόρφωσαν εγκαταλελειμμένο σιδηροδρομικό σταθμό σε πολυτελές Airbnb

Για πολλούς, ένα ερειπωμένο κτήριο είναι απλώς ένα βάρος από πέτρες και σκουριά. Για τον Μαρκ και την Κάρολ Μπένσον, όμως, ήταν το όνειρο μιας ζωής. Το ζευγάρι, που δηλώνει λάτρης των τρένων, αφιέρωσε τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και δεκάδες χιλιάδες λίρες για να επαναφέρει τον σιδηροδρομικό σταθμό Ebberston στην παλιά του αίγλη.

Ο σταθμός, που βρίσκεται στο χωριό Allerston κοντά στο Σκάρμπορο, λειτούργησε για πρώτη φορά το 1882. Αποτέλεσε μέρος της γραμμής Forge Valley, έργο του φημισμένου αρχιτέκτονα William Bell. Μετά το κλείσιμό του το 1950, ο σταθμός παρέμεινε ανενεργός για δεκαετίες, μέχρι που οι Μπένσον αποφάσισαν να τον αγοράσουν το 1996 και να του δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία.

Μια εμπειρία διαμονής στην «πρώτη θέση»

Σήμερα, ο σταθμός —που μετονομάστηκε σε «The Old Station»— έχει μετατραπεί σε έναν μοναδικό τουριστικό προορισμό. Οι επισκέπτες δεν έρχονται πια για να επιβιβαστούν σε τρένα, αλλά για να κοιμηθούν σε αυτά. Το ζευγάρι ανακαίνισε τρία αυθεντικά βαγόνια της πρώτης θέσης, μετατρέποντάς τα σε πολυτελή καταλύματα με κουζίνες και κρεβατοκάμαρες.

Επιπλέον, το παλιό εκδοτήριο εισιτηρίων μεταμορφώθηκε σε μια παραδοσιακή εξοχική κατοικία. Για την ανακαίνισή του, οι Μπένσον επέδειξαν αξιοσημείωτη προσοχή στη λεπτομέρεια: το 2021 γκρέμισαν προσεκτικά παλιά βοηθητικά κτήρια του σταθμού για να διασώσουν τα αυθεντικά τούβλα, τα οποία χρησιμοποίησαν στη συνέχεια για την επέκταση του καταλύματος.

Ιστορική αναγνώριση

Η προσπάθειά τους δεν πέρασε απαρατήρητη. Πρόσφατα, τους απονεμήθηκε μια αναμνηστική πλακέτα για την αποκατάσταση του στεγάστρου της αποβάθρας και του χώρου αναμονής, επισφραγίζοντας την ιστορική αξία του έργου τους.

«Ήταν πολλή σκληρή δουλειά», εξομολογήθηκε η Κάρολ στο πρακτορείο ειδήσεων SWNS. «Είμαστε πολύ υπερήφανοι για όσα καταφέραμε». Ο Μαρκ, που εργαζόταν ως επιμετρητής ποσοτήτων, εξηγεί πως το project τους επέτρεψε να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση που εξασφάλισε τη μετάβασή τους στη συνταξιοδότηση με τον πιο δημιουργικό τρόπο.

Σήμερα, 75 χρόνια μετά το τελευταίο σφύριγμα τρένου στη γραμμή, ο σταθμός Ebberston στέκει ξανά ζωντανός, θυμίζοντας σε όλους πως η ιστορία, όταν συνδυάζεται με το μεράκι, μπορεί να έχει ένα πολύ λαμπρό μέλλον.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

