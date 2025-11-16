Από σιδηροδρομικοί σταθμοί σε... ξενοδοχεία - Ιστορικά κτήρια που σώθηκαν από την κατεδάφιση

Οι επιβλητικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί της ύστερης βικτωριανής εποχής και των αρχών του 20ού αιώνα, άλλοτε πύλες έμπνευσης για ταξιδιώτες, γνωρίζουν σήμερα μια εντυπωσιακή αναγέννηση. Έπειτα από χρόνια παραμέλησης, αρκετά από αυτά τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα αναγεννώνται ως πολυτελή ξενοδοχεία, παντρεύοντας τη ρομαντική αύρα του σιδηρόδρομου με τη σύγχρονη άνεση και το στυλ.

Κατά τον «Χρυσό αιώνα» των τρένων, οι πόλεις έχτιζαν σταθμούς με τεράστιες αψιδωτές οροφές, επιχρυσωμένες λεπτομέρειες και περίτεχνα μωσαϊκά, δημιουργώντας την αίσθηση μεγαλείου που ακόμα συνδέουμε με το σιδηροδρομικό ταξίδι. Ενώ η άνοδος των αυτοκινήτων και των αεροπλάνων οδήγησε πολλούς από αυτούς τους σταθμούς στην παρακμή, σήμερα, η αναστήλωσή τους διατηρεί την ιστορική τους κληρονομιά.

«Είναι απίστευτα συναρπαστικό, ένα ιστορικό κτήριο να παίρνει νέα, ενδιαφέρουσα εικόνα και χρήση, γιατί η κατεδάφιση είναι ντροπή», δήλωσε ο Toland Grinnell, πρόεδρος της EverGreene Architectural Arts, εταιρείας που ειδικεύεται στην αποκατάσταση κτηρίων.

Τέσσερις σταθμοί που έγιναν προορισμοί

1. St Pancras London - Autograph Collection

To St Pancras στο Λονδίνο Unsplash

Ο κόκκινος πλίνθινος σταθμός St Pancras του Λονδίνου, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτήρια της πόλης, συνεχίζει να λειτουργεί ως σιδηροδρομικός κόμβος. Το ξενοδοχείο που εφάπτεται σε αυτόν, το Midland Grand Hotel, υποδεχόταν επισκέπτες από το 1873. Το πολυτελές, αλλά μη πρακτικό κτήριο με τα 300 δωμάτια και τα μόλις οκτώ μπάνια, παρήκμασε όταν έγιναν δημοφιλή τα ιδιωτικά μπάνια. Έπειτα από μια αναστήλωση ύψους 200 εκατ. λιρών, που ολοκληρώθηκε το 2011, το κτήριο επανήλθε στο μεγαλείο του. Οι επισκέπτες σήμερα τιμούν το παρελθόν με την καθημερινή «Βικτωριανή Τελετουργία Punch».

2. St Louis Union Station Hotel – Μιζούρι, ΗΠΑ

St Louis Union Station Hotel

Άνοιξε το 1894 ως ένας από τους μεγαλύτερους και πιο πολυσύχναστους τερματικούς σταθμούς στον κόσμο. Μετά την αναχώρηση του τελευταίου τρένου το 1978, ο σταθμός επαναλειτούργησε ως ξενοδοχείο επτά χρόνια αργότερα. Η ανακαίνιση ύψους 150 εκατ. δολαρίων αποκατέστησε μεγάλο μέρος της αρχικής λιθοδομής και το «Grand Hall» με τις αψιδωτές οροφές 20 μέτρων και το ωριαίο τρισδιάστατο σόου φωτισμού.

3. The Tokyo Station Hotel – Τόκιο, Ιαπωνία

The Tokyo Station Hotel Unsplash

Η κόκκινη πλίνθινη πρόσοψη του Σταθμού του Τόκιο, ο οποίος χτίστηκε το 1914, είναι ορόσημο της πόλης. Ύστερα από μια εκτεταμένη εξαετή ανακαίνιση κόστους 50 δισ. γεν, το ξενοδοχείο επαναλειτούργησε το 2012. Συνδυάζει την παραδοσιακή ιαπωνική φιλοξενία (omotenashi) με τη σύγχρονη πολυτέλεια, διατηρώντας τις θολωτές οροφές και την ευρωπαϊκού τύπου αρχιτεκτονική.

4. Crowne Plaza Indianapolis Downtown Union Station – Ινδιανάπολη, ΗΠΑ

Crowne Plaza Indianapolis Downtown Union Station

Ο πρώτος «union station» των ΗΠΑ (1853) τίμησε την κληρονομιά του με έναν μοναδικό τρόπο: μετέτρεψε 26 αυθεντικά βαγόνια τρένου Pullman σε ειδικά δωμάτια. Οι επισκέπτες μπορούν να ανέβουν τα στενά σκαλοπάτια για να βρεθούν σε μια σουίτα με χρυσά εξαρτήματα και παράθυρα τρένου, ενώ αγάλματα εργαζομένων του σιδηροδρόμου από τις αρχές του 1900 βρίσκονται έξω από κάθε δωμάτιο.

*Με πληροφορίες από BBC